——《健身贵在全民》系列之四

文 / 刘福琪

统计绝对总数值，加拿大的自行车拥有量绝对排不到世界前几名。如果看人均占有量，我敢肯定，加拿大绝对是冠军。

三岁左右，加拿大的孩子就开始骑车。起初是两个主轮、两个辅轮四轮车，熟练以后，改骑微型、小型自行车。年龄渐长，车身渐高，待到十七八岁人长成，自行车一般都换了四、五辆。你看家家车库里，大小自行车挨挨挤挤，甚至吊半空、挂墙头，鹊占鸠巢，逼得轿车一年四季停在车库外面车位上，风吹雨淋，雪盖冰封。

加拿大有一条法规，骑自行车不戴头盔，会被视为违法。我们老夫妇，第一次骑车就撞到了枪口上，差点遭罚。

那天，从丽都河边自然保护区晨练归来，见一家前院草地边两辆自行车并肩而立。一辆坤车，一辆男车，八成新。每辆车的车座上各贴一纸条，笔划清晰：“Free”(赠送)。我戏噱地朝房屋里根本看不见的主人挥挥手，老“坤”骑坤车，老男骑男车，骑上就走。刚骑百余米，恰被趴在僻静角落捕捉违规目标的警车里的警察发现。当时语言还不行，哑巴遇见兵，有理说不清，急得抓耳挠腮。亏得车座上纸条尚在，警察明白是刚刚捡到的，口语加手语，叮嘱我们必须买头盔，还幽默地一笑，好像说：“捡头盔可不像捡自行车这么容易。”

每年冰化雪消之后，所有公园的环状小路上，三三两两的孩子个个“人来疯”，大大小小的孩子骑着高高低低的自行车，绿树掩映中，时出时没。阳光明媚处，头盔光闪闪；蒙蒙细雨时，头盔亮晶晶。家长们自顾开心地打滑梯、荡秋千，孩子摔个狗吃屎、鹞子翻身、老头钻被窝，也往往不为所动；有时笑着喊一声：“爬起来，冲！”

渥太华有许多自行车民间组织，名称繁多，五花八门。只要大家时间一致，商量一下钟点和路线，列队成行，说走就走。坐在公交车里，走在人行道上，你经常眼前一亮，神情一振，不自禁啧啧连声。你看到了一长队自行车在自行车道上鱼贯飞驰。加拿大的自行车，车型简洁，油漆明亮，骑着轻便，看着精神。多类多款自行车里，跑车更精神。十几辆异常精神的跑车上，骑车的男女最精神。头盔五颜六色，着装光鲜亮丽，背心短裤紧紧地箍住浑活圆实的肢体，红灯停绿灯行，一路潇洒飞驰。上身俯在把上，双脚转成轮子，轻盈，轻快，如诗，如画。也许几十公里，也许更远。大梁上斜挂水瓶，口渴时边骑边喝，速度不减，越见洒脱。

加拿大的周末和节假日，有隔离带的某些公交车线路，干脆让出一半路面，供人走步、跑步、骑车代步。蜿蜒的“Trail”(音译为“吹欧”，专供走路健身的小径)上，平坦的便道上，宽阔的公交车道上，四望是大步流星的走路人，脚不点地的跑步人，车轮滚滚的骑车人。色彩绚烂的头盔闪着色彩绚烂的光泽，耀人眼目，拨人心弦。有一条规律，约定俗成。凡一家大小骑车健身，无例外，爸爸开路，妈妈垫后，孩子们居中。我家后院外边那一条环湖崎岖的“吹欧”上，每年秋末和春末，都有一、两“家”野雁慢条斯理地散步。规律与人相同：公雁头前行，母雁尾于后，三、四只雁雏行进在被保护的中间位置。舐犊护犊乃天性，人与飞禽走兽，何其相似乃尔？

如同无人不会开汽车一样，加拿大人没有不会骑自行车的，没有人不爱骑自行车。但从未听说加拿大搞过任何规模和级别的自行车比赛。身强体健可也。