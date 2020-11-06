文 / 刘福琪

我们老夫妇，三天两头到附近一条专供走路健身的小路上走路健身。

专供走路健身的小路，英语叫“Trail”，音译为“吹欧”。若问渥太华有多少条“吹欧”，估计包括铺设“吹欧”的机构都说不准确。凡大小公园，都有一条与该公园轮廓相似的环状小路，依随地形匍匐在公园边缘；凡大小居民区，都有一条与该居民区格局相近的圈形小路，顺从地貌蜿蜒于居民区周边；凡河流与湖泊、岸边都有一条“吹欧”，伴河前行，沿湖洄还；顺着大片大片的庄稼地、饲料草地或荒草地，往往有健身小路相依傍；面积可观的松树林、杂树林与湿地，不知几多，也必有“吹欧”盘盘旋旋，起起伏伏。



“吹欧”是一种特殊的运动器械，有形而无体，可测其长而难量其重。渥太华的健身小路，哪里都是三米宽。不管笔直前行、蜿蜒如蛇或随势低昂，不管市区、郊区甚至荒山野岭，不管数百米短或数百里长，统统柏油路面，小路正中一条黄油漆划就的隔离线。

渥太华虽说是加拿大地广人稀的缩影，因为走路跑步是普遍喜欢的健身方式，只要不是大雪纷飞，大雨如泼，一年四季，每条“吹欧”上，天天三人为众，两人成双，时断时续，不绝如缕。渥太华冬日多雪，但大雪前脚住，“吹欧”的积雪后脚便被神速铲光，而且撒上盐，快走快跑不打滑。

窄窄的小路不可能产生多幕大戏，但速写和精彩镜头隔三差五还是会出现的。

任何一条“吹欧”上都没有慢条斯理悠悠然散步的现象，都不会出现“盈盈公府步，冉冉府中趋”的文诌诌形像。快，走也快，跑也快；无论快走与快跑，姿态轻松，步履轻盈；老年人快，中年人更快，青年人最快。我争强好胜，不能跟年轻人比高低，还不敢与同龄人决雌雄吗？曾记好多次，铆劲尾随于年岁仿佛的某翁身后，“一鼓作气，再而衰，三而竭”，越拉越远，越拉越远，每次都心服口服地败下阵来。老妻打圆场，代解嘲：“人家是吃面包、喝牛奶长大的，咱小时候是糠菜半年粮啊！”

有一次，遥望前方两个肯定不太老的妇女，倒背手，深弯腰，完全一副熟悉的饭后摆步走的身姿。老妻窃窃曰：“没错，咱们老乡。”待追到跟前，强忍住情绪没笑出声来。黑黝黝的肤色方脸盘儿，大眼睛之间一红点儿，再标准不过的两个印度老人。

渥太华冬季漫长而酷寒，所以渥太华人特别珍爱忽如一瞬的春天和转瞬即逝的夏天，尤其女性更明显。刚入五月，郁金香花刚刚绽放，“吹欧”上的女性，一个个紧身短裤不到膝，跨篮背心贴后脊。进入求之不得的盛夏，尤其周末和节假日，从旭日东升到夕阳西下，即使骄阳当空的正午时分，肤色不论黑与白，年岁不论老中青，女性着装普遍少于男人，三点式屡见不鲜，打头碰脸。那条“吹欧”末端有一座垂直高度三米许的平顶小丘，常见二、三女子笑嘻嘻爬上丘顶，解开或摘下前胸或后背唯一一个钮扣或挂钩，或趴或仰，长时间一动不动。我曾笑问：“行日光浴何以要爬上丘顶呢？”老妻笑答：“平地上那么一躺，赤条条的多不雅呀！”我笑着纠正：“非也。加拿大人酷爱阳光，丘顶比平地距离太阳近二、三米，阳光自然会更充足啊！”老妻一笑。

“空手的不如推车的，推车的不如挑担的”。一条条“吹欧”上，常见健步疾走的“空手的”,笑嘻嘻给“推车的”,让路，婴儿车里的幼婴脚不沾地，一路驰骋。走着走着，有时你会听到一声稚嫩的“Hi”或“Hello”，招呼来自擦肩而过或迎面而来的婴儿车内。不管来得及、来不及向小宝宝礼节性的回一声“Hello”或“Hi”，你心里总会萌生一丝甜蜜和快慰。

每年郁金香节期间，渥太华必定举行一次万人万米长跑比赛，可以看作全年全市跑步健身的总汇报和总检阅。万米是定数，一成不变；万人是虚数，年年二、三万人。性别不拘，年岁不限，报名费屡屡上调而报名人数有增无减。欣赏万紫千红郁金香花的同时，怀着极大的好奇心，每年我都久久注目沿道斯湖岸奔跑的似乎无尽无休的参赛队伍。青壮人前后，黄发与垂髫，少艾与老媪，往往神态肃穆地显现身影。有劲的争争先后，无力时我“行”我素。长跑比赛为郁金香节渲染了气势，郁金香花给长跑比赛增添了色彩。

邻居Frank身强力壮正当年，多次郁金香节长跑比赛中获些象征性的奖品。我曾问他，加拿大人如此普遍性的热爱走步和跑步，为什么奥运会上从不一露芳姿呢？Frank的回答中肯又诚恳：“加拿大人爱运动，唯一所图是强身健体。如果谁想出国比赛，时间要自己安排，教练要自己寻觅，经费要自己筹措。何必呢？”

（2019 8 11《今晚报》)