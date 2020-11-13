【新起点律师事务所专栏 】什么是产权保险 (Title Insurance)？为什么要买产权保险？（下）

其次，律师在出具产权意见书（Lawyer’opinion on title）前，会要求买方提供最新的土地勘测图（survey）。土地勘测图及报告是由安省具有专业资质的测绘师出具的，标识出土地、房屋建筑物以及附属设施的位置及尺寸以及其他信息。通过查阅勘测图，便可知道土地的边界在哪儿；围栏是否在边界上；邻居的建筑物或围栏是否侵占你的土地（反之亦然，你的建筑物或围栏是否侵占了邻居的土地）；房屋建筑是否符合市政关于房屋距公共道路退缩距离（Setback）的要求；是否有地役权及其相应位置及尺寸；是否有通往公共道路的出口等。以上这些问题只有通过勘测图才能得知，所以勘测图是非常有价值的。但是要获得一份最新勘测图，买家要雇佣专业测绘人员，费用好几千，周期长达数月。贷款银行通常也会要求出具最新勘测图，但是在产权保险兴起之后，贷款银行也接受产权保险代替勘测图。从这个方面讲，产权保险是一种高性价比的保障产权方式。花几百块钱购买产权保险后就不需要花几千去绘制勘测图了。



现在在民居房产交易中基本都采用产权保险，因为通常卖家不能提供最新勘测图而买家也没有时间或金钱去雇佣专业测绘师绘制勘测图。况且产权保险也能被贷款银行接受，而且是一个高性价比，多重保障的产权保障方式，所以产权保险在兴起之后很快占据了市场主流。

但是需要指出的是，勘测图还是有其独特的价值，因为有些产权瑕疵只有通过查阅勘测图还能得知。买家律师在发现这些产权瑕疵后可以要求卖家在交房日（Closing day）前予以解决。即使不能得到解决，买家通常会通过房款折扣(abatement)得到经济补偿或终止合同。而反观产权保险，不能在事前解决产权瑕疵的问题，仅在事后发现产权瑕疵予以赔付。此外，对于购房后有扩张或增建计划的，推倒重建的，或空地开发新宅的，我们也会建议买家客户，在条件允许的情况下，获得一份最新勘测图。



产权保险期限：

跟通常的车险，房屋保险不同，产权保险一次支付，终身有效。保单在房屋移交登记之日生效，只要被保险人拥有房地产产权，那么保单一直有效。换言之，房屋再次出售后则保单终止。



产权保险保费：

市场上常见的产权保险公司有Chicago Title, First American Title, First Canadian Title, Stewart Title, Title Plus等，各家保费大同小异。产权保险保费依房价而定，低于50万的房子，保费大约在$250-$350之间。一百万以下房子，保险费一般不超过$1000。



最后，我们举几个最常见的产权保险的例子：

• 违法装修或建造

前房主装修地下室或新建阁楼，但没获得相应许可。新的卖家在房产过户后收到市政通知要拆除违章建筑。拆除违法建筑物耗费财力、精力，而产权保险会予以解决或予以赔付。

• 侵占邻居土地

邻居拿着勘测图或地界图控告你的房屋建筑物越界侵占了他的土地，要求你拆除侵占部分建筑。产权保险公司在评估价值后，会通过各种方式（比如购买侵占土地等）予以解决或予以赔付。

• 欺诈和伪造文件

有人伪造房主的签名抵押房产申请银行贷款。产权保险公司会清偿银行并撤销房产下注册的贷款抵押。



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