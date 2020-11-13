【加拿大肝脏基金会专栏】当你累了，沮丧了，郁闷了…… 要如何照顾自己？

若家有慢性肝病患者而您是主要的護理者，你可能常有身心疲累的感覺：每一天好像過得很糟糕，什麽事情都好像進展不順，家人的病情也未見好轉，這種糟糕的日子還會有很多很多。在似乎看不到盡頭的情形下，您如何應對呢？

1、暫停手頭的工作

當您感到絕望的開始時，為自己按暫停鍵，找時間讓自己休息。您可以坐下來，洗個熱水澡，到院子裏散下步……同時認真想想正在發生的事情。休息時間不必很長，但是非常必要，否則您可能將陷入絕望的地步。如果你硬撐著，對您自己、對家人都無益處。

2、接納自己是普通人

世上無完人，人人都有許多復雜的情感。雖然情緒通常可以在某種程度上得到控制，但是控制情緒發展與抑制情緒出現卻大不相同。出現憤怒、沮喪、嫉妒或悲傷等低落的情緒是正常的。接納自己是普通人，接納人人都會遇到這些情緒。如果你接納自己，那麽您將更容易地接納他人的缺點。

3、寫下自己的感受

用幾分鐘記錄您過往兩天內的感受。您可以對自己完全誠實，當您寫完所有這些內容後，可以銷毀它。寫下感受的目的，是讓您更清楚地了解自己的情緒和原因。將它們寫在紙上可以幫助您確認感受，找出它們發生的原因。一旦了解到情緒產生的根源，就比較容易表達和釋放這些情緒——以建設性、無害的方式進行。

4、與家人共處

記住您並不是孤軍作戰，您還有自己的生活和與社交圈。與他人相處對於調節情緒非常重要。與配偶或孩子笑談十分鐘，比一個小時的爭論更有治愈性。就像您需要時間休息和恢復一樣，您也需要與他人共處的時間。有時最好的“放縱時間”是與家人在一起。畢竟家和萬事興。

5、學會讓自己放松

以下是一些放松的技巧：

• 閱讀，寫日記，聽音樂或聽大自然的聲音。

• 冥想，專註於呼吸，吸氣時，對自己默默念：“我呼吸”；呼氣時，默念：“我感到平靜。”

• 回想一下你小時候感興趣的事情，閱讀有關主題的書籍。

• 嘗試新的興趣愛好，如繪畫、彈奏樂器、聽音樂、拼拼圖等。

• 多運動，在大自然中漫步半小時會大大改變您的想法。

• 多做可以令自己心情平靜的活動。

• 尋找誌願者或者花錢請人與患病的家人一起活動。