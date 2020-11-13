文 / 十月 Canada

总是忍不住想宣布点什么事，宣布是想获得赞美。

至于事情本身而言，唯有自己是陶醉其中的。可自己又不甘心就这样独自一人地沉醉，总想拉几位过来一起欢喜欢喜。

炒了一盘黑乎乎的菜，看不出来是肉还是茄子还是其它的什么鬼东西。但是想获得赞美的心不是莫名其妙的，心思是有备而来的。

图片贴出来，而赞美的人没来几位。

我愿意给出赞美，一种不负责任的点赞态度常常可收获同样一批不负责任的赞美回来。我喜欢这种默契，不负责任的与莫名其妙的默契关系。

至于图片下面的内容，那些你憋了半天写出来的别字连篇的内容，唯有自己才看得懂的内容，常常是被忽略掉的。

给出赞美的人们看不见别字连篇，人们懒得看那些东西。或者看过一次别字连篇的同时又读不顺口的东西，以后便是无意再读。

写东西的人也忽略了那些别字，以为所有的文字都可以称得上文采。想象着人们与自己一样，同样也喜欢读那文字与文字描述下的黑乎乎的鬼东西。

也许，文字开头的第一句话就给了图片一个锦上添花的呼应。那样的话，额外获得的赞美可以让人觉得飞上天空了。

“烧茄子无须下油锅炸茄子……”她写了一小段所谓的指南。

“姐姐你好有文采呢！”

“呵呵，谢谢鼓励！我打算十年积攒个十万字的长篇。”借着莫名其妙的一股暖流，她宣布了一个十年计划。