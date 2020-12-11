庚子【旧酒新瓶】—〔渥京临别留脚印〕（14）之『中秋馀韵』

相傳月是故鄉圓，普天之下儼戰亂，借問樂土何處覓？貧道示意桃源縣。

縣處穹蒼達雲端，齋戒沐浴渡客船，搭客務須行大善，四十九日抵桃源。

縣長恆手不釋卷，日理萬機無厭倦，花茂人稀疑幻化，縣民均盛意拳拳。

忙奉月餅早挑選，殘雲伴月嘆風捲，朵頤大快傳佳話，南軻一夢月又圓。

庚子【末世荟萃】（15）—〔感恩节特辑〕（甲）

〔渥京临别留脚印〕—《大内藏龙法》之『助人为快乐之本』

「引言」：大晚行將西遷大多，居停網上難以取捨，冀長途駕駛作實地觀察，家眷毫不放心，幸得賢侄拔刀相助，作柴可夫（司機），即日來回，感恩不迭，撰打油詩贈之如下：

拔刀相《助》有銓少

並非凡《人》倡低調

盡力而《為》喜畢鳥

無比暢《快》常歡笑

後天下《樂》多奇妙

學時習《之》天行健

培元固《本》永逍遙

庚子【末世荟萃】（15）—〔感恩节特辑〕（乙）

〔渥京临别留脚印〕—「温故知新」之『都柏林之旅』

「前言」：感恩。

幼女穎瑜與生俱來力爭上游的性格乃促成這次全家歐遊的動力。皆因她入選加國特殊奧運韻律操選手，須出席今年六月在愛爾蘭都柏林舉辦的特殊奧運比賽。乃全家總動員不遠千里為她打打氣所致。若從另一角度衡量與許冠傑勵志經典歌辭的「天造之才，皆有其用」，不謀而合。看來除了感恩再感恩之外，我所能做到的只是再三感恩而已。

「後語」：見證

有緣千里能相會，並無虛言，查穎瑜今次與另一名闊別多年同是來自香港的韻律操選手重逢頗富傳奇。

其實，天父冥冥中妥為安排乃關鍵所在，她們能並肩作戰及悉力以赴的精神實為唐氏也能做得到的最佳見證。

看來她們今次的奮鬥，希望能為普天之下智障人仕起帶頭及鼓舞作用。若以任重道遠總括這次旅程，不中不遠矣。

古語有云，讀萬本書不如行萬里路，乃至理名言。鑑於行色匆匆，況且礙於局限，難窺全豹，尚祈諒察，畢竟處身其中，大畢列巔光輝的一面屬有跡可尋焉。

「前奏曲」：序言

都柏林是愛爾蘭首府，全市人口一百三十餘萬，此間氣候溫和，民風淳樸，舉目四顧，雖不致時光倒流，仍覺舊貌新顏，不一而足，市內食肆星羅棋布，地道美食，林林總總，觀光名勝，目不暇給。華人餐館雖略呈寥落，苟廁身其間，思鄉情懷暫可紓緩，不贅。筆者愚昧，辭難達意，兼且行程緊湊，準此，拙文所提，誠屬冰山一角，非不為也，實不能也。

「協奏曲」：特殊奧運花絮

自踏入六月，為智障人士而設的特殊奧運會準備就緒，開幕當日，那些來自全球五大洲為數共達七千運動員，浩浩蕩蕩，魚貫進入設於Crook Park場館，全場觀眾俱報以熱烈掌聲，進場隊伍成員無不興高采烈，紛紛向在座七萬觀眾還禮，場面感人。為營造現場氣氛，策劃「人浪」乃屬首選，司儀不斷推波助瀾，人潮此起彼伏，蔚為奇觀。與此同時，本地不乏具知名度歌星則輪留演唱助慶。那邊廂，拳王亞理及巨星亞諾舒華辛力加俱蒞臨觀禮打氣，並由前南非總統曼達拉主持開幕典禮及致謝辭，語重深長，訓勉有加。於撚點聖火一刻，全場掌聲如雷貫耳，煙花與旗海共舞，為接踵而來共達千餘項比賽展開序幕，場面動人心絃，壯觀難忘。（筆者按：查尖塔Spike之高度實難與CN Tower相提並論，若從直徑之比例而言，當有另外一番景象）。

至於那條橫跨市中心的The River Liffey and Ha’Penny Bridge則為該市之另一特色，皆因該橋共分八線行車，兩旁輔以行人路，中央更有安全島分隔，故此以「短度闊封」知名。

眾所週知，加拿大人素以冰上曲棍球擅長，旅途所見，愛爾蘭人則酷愛足球，是以無論街頭、巷尾、公園，空地均球影處處，實為未來球星之溫床。

市內阡陌縱橫，緣影婆娑，令人有曲徑通幽之感。街道雖較為狹窄，多泊滿各類產自德國某名廠小型驕車代步，燃油與車位兩慳，誠屬一舉兩得。

（四）變奏曲

查加國代表隊一行八十人原先擬定在多倫多集合及在出發前舉辦聚餐籌款備作經費，豈料「非典型肺炎」節外生枝，多倫多不幸淪為疫埠，竟一度遭愛爾蘭當局禁制入境，幾經斡旋之下，始克成行，唯已捨棄多倫多，改在咸美頓市集合，逕自乘搭旅遊巴士前往皮爾遜機場出發，籌款計劃暫擱置，日後俏再度舉辦，煩讀者諸君廣為引薦，功德無量。

（五）榮嘆調

綜而言之，特殊奧運於2003年在都柏林舉辦的夏令比賽雖告曲終人散，唯愛爾蘭人無微不至的熱情款待仍深印腦海，特殊奧運的博愛精神，功不可沒。既然幼女不負所托，勇奪一金兩銀兩銅，不但為國爭光，更能光宗耀祖，不枉此行焉。