欢腾的绿草地——《健身贵在全民》系列之六

文 / 刘福琪

加拿大的幼儿园和中小学，没有操场而有草场。不做课间操，下课以后草场上“放羊”。值勤老师是牧羊人，身穿鲜艳的标志性坎肩，来回遛达，关注孩子们的安全。不予组织，也不加干预。学生们成了群羊，绿草地上为所欲为。踢球的到足球场，打秋千的往器械点；好动的追逐打逗，好静的走走逛逛；有的爬到小丘顶端往下轱辘，然后就地十八滚；有的打跟头、尥蹶子。当然，年级渐高，年龄渐长，足、垒、棒三种球渐渐成为兴趣投放的热点，而这三种场地也都建在草场上。

我曾问一位小学教师，为什么不把草地建成塑胶地？多漂亮！多气派！她颇感费解：“让孩子们与地球母亲密切接触不好吗？离化学物品远一点不好吗？花了钱反而有害于孩子们，何苦？”



加拿大地广人稀，所有学校的草场都宽阔浩大，动辄数十亩，上百亩。学校没围墙，与公共草地连在一起，分不清校内与校外。渥太华的商品房建设，速度也快得吓人，大片大片的青草地变成居民区，“原住民”飞禽与小兽，无奈搬迁再搬迁。尽管如此，仍有大片大片的青草地时不时扑入眼帘。蒲公英花盛开时，到处是撒满黄花的宽广无匹的绿地毯。许多草地受法律保护，永远作为运动场地。足球门、棒球门、垒球门，三种门永久性地固定在那里。春风吹拂，草色青青，白涂料画出场地，看吧，坦坦荡荡的大草场，闲静时少，喧腾日多。

黄昏散步，是我们老夫妇春夏秋三季的每日必修课。林间小路听鸟鸣，宽阔草地赏鲜花。即使细雨如丝，也小伞罩头，雨衣裹身，不忍打破常规。但出发前商定的路线和时间，往往被一种比喻性的鸟鸣和象征性的鲜花打乱。

凡“规模”以上的绿草场上，到处有成群的青少年在奔跑、呼号。踢足球、打棒球、赛垒球，服装花花绿绿，五彩缤纷，他们是无羽的鸟群，飞动的花丛。各式轿车，一辆一辆几十辆，首尾相接地趴在马路边。各式太阳伞，一顶一顶几十顶，远近不等地撑在草场旁。家长们也是装点风景的鸟与花。

加拿大的女孩子们，平日里斯斯文文，优优雅雅。一穿齐足球服，一踏上足球场，绿草地上一声哨响，疯跑狂奔，大呼小叫，扑球、顶球，合理性冲撞，技术性犯规；为了一城一地的得失，为了将一个小小的皮球踢入对方的大门，漂亮姿势每见创造，危险动作时有出现。女孩子们踢足球的场面，最能拉住我前进的脚步，如醉如痴地久久观看。

老夫老妇，本来走得挺正常，姿势和速度，都符合快步健身的要求。眼睛一看到这种紧张激烈的场面，耳朵一听到这些欢腾激悦的啸叫，便情不自禁地放慢速度，迟缓脚步，不期然地完全停下来，与家长们一起鼓掌、欢笑、叹惋、惊叫。直到人家比赛结束，训练完毕，孩子和家长陆续钻入自己的轿车，我们才一起迈开自己的步伐。

有时比较理智，欣赏一小会儿，强迫自己沿着健身小路继续健身。但隔不多远，又有满草场鲜艳夺目的运动服夺你的目光，让你忘掉你是来锻炼自己身体的。为避免干扰，有时选择比较僻静的路线。但没有哪一条路线旁边没有宽阔的绿草场，没有哪一片宽阔的绿草场上没有无羽的鸟群和飞动的花丛。

啊！碧绿的大草场，沸腾的健身房！