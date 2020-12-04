——日健高龄康乐活动中心抗疫记事（续）

Group of hands holding together on white background.

自今年五月十五日《中华导报》发表“齐心抗疫 步向美好明天”有关日健高龄康乐活动中心抗疫记事的报导后，不觉已有半年时间。在这段时间里，日健活动中心的社工们的工作更是取得有目共睹不可否认的成绩！他们在上级领导部门的肯定下和鼓励下在各位热心的核心义工的紧密配合下，加上各位社工的共同努力，取得了比前段的工作更大的进步和成绩！

活动中心的蔡主任既要負责与上级部门的汇报和沟通、又要活动中心统筹工作的开展，幸得在社工胡先生、小金和陈助理（yoyo）的帮助和支持下，工作顺利开展，各位社工的忠诚服务精神也让各位老人感动。继续加强防疫的宣传和组织力量，以丰富老人的生活和活动为宗旨，出谋献策让老人在精神上快乐、生活上充满活力，舒缓老人宅家的困境。在第一阶段的活动基础上，继续推出普通话和广东话的新颖活动内容：既有厨艺分享，也有中外趣谈的说书……虽说几项活动内容，但是活动中心的核心义工在社工的指导和协助下，克服各种困难，终于按时按质在规定的时间内完成视频的制作。真正是：台上一分钟，台下十年功！

厨艺分享由义工李先生主理，他在厨艺上有独特之技，在家人的配合下，主理魚类、炒制米粉和秘制叉烧的厨艺，上传中心网络平台，让参加活动的会员都可以在家中通过手机收看。中外趣谈节目由社工胡先生主持，他通过电脑搜索有教育性、有趣味的古今中外故事给会员讲述，真有点像是说书艺人。他也是经常熬夜搜集资料编排，花了不少时间和精神；让老人们开心欢度每一天是全体社工的心愿！小金和陳助理这段日子也是常为刚刚学用手机的老人忙活不停，她们通过电视教授，或是一对一的指导，有时还要约定时间上门指导、教授老人使用网络平台的联系方式和使用密码上Zoom，参加平台的节目活动！据蔡主任的计算，现在使用网络平台的活动人数已达七十多人。这是一个令人鼓舞的大飞跃！也是全体社工的不忘初心、砥砺前行、忠诚服务、共创美好明天的信念和动力！

还有位义工老师——陳祖涓老师，她在日健活动中心和中华文化中心教授山水国画，学生众多。在疫情影响下，她传授国画的艺术信念不变，每隔几个星期就在《中华导报》版登她的诗画作品，供各位学生参考和社会上有共同爱好人士共享共赏共学共勉，她以耄耋之年，传授国艺技术和诗词的造诣，深令人感动和佩戴！

日健髙龄康乐活动中心在防疫抗疫的第一阶段，收到友好单位慷慨捐赠的口罩，分发给各会员防疫之用。活动中心的社工也心怀“滴水之恩，湧泉相报”的感恩精神，组织几位有热心公益事业、有裁缝技术的义工：她们是甄姓、何姓、黄姓女士，甄女士还选取自己的优质上等布料，分给另俩位女士，並附上式样。不到二个星期，就完工交给活动中心。她们是在排除家务的干忧，百忙中抽空裁制完成的，她们的义举行动值得各位会员为她们喝彩和点赞！缝制好的布料口罩将馈赠給食物救济库的员工和管理大厦的工作人员。

日健活动中心在防疫抗疫的行动，与往常的程序有很大的转折，这是基于疫情下、上级领导的意见和建议，日健活动中心的各位社工风雨同舟、精诚团结、競競业业、共创美好明天的信念和驱动力！相信在同行的队伍中也留下一个有口皆碑深刻的印记！

谨以此文献给活动中心的社工和有爱心、有热情的核心义工及共同抗疫的全体会员！



（罗景综合报导）