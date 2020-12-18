庚子【末世荟萃】（16）—〔渥京临别留脚印〕之『大内藏龙法』 (1)

李宇程仁兄雅屬：

宇航賽擎天飲和沛爾迎貴客

程喜寓福地食德無間大郇廚

庚子【末世荟萃】（17）—〔渥京临别留脚印〕—『大内藏龙法』之《宇航》 (1)

李宇航仁兄雅屬：

聲威震寰宇宙一泰斗

全力向前航心儀食神

庚子【温故知新】（25）—〔千禧快语〕

二千年首鈞樂奏，有人快活有人愁，

今是昨非毋怠慢，先天下之憂而憂。

茲呼籲國際元首，為和平終身奮鬥，

放下屠刀戒殺戮，冀造福男女老幼。

年青人得心應手，老人家福慧雙修，

樂善好施成風氣，遠煩惱延年益壽。

仰他人何不自求，恆策勵百尺竿頭，

切記無不勞而獲，勤有功永世無憂。

庚子【温故知新】（26）—〔渥京临别留脚印系列〕

（甲）《千禧三字訣》

迎千禧 人歡喜 除百害 無禁忌

賀千禧 臨大地 願百業 有轉機

笑千禧 新世紀 求百福 創品味

愛千禧 多歡喜 冀百變 露玄機

（乙）《濠江絮語》之「仿七言」

合浦珠還話濠江 珠江三角老地方 民風由來崇儉樸 共譜新曲曰周朗

一衣帶水伴香江 唇齒相依人嚮往 假日消閉好去處 平添魅力沒法擋

蒙地卡羅沐東方 賽事盛事多好漢 數百年來保風韵 默默耕耘臻小康

身在胡邊心在漢 秋水望穿莫彷徨 重投祖國盈熱淚 還我河山耀國邦