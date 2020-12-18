两次肝脏移植幸存者艾历克斯的故事

三十多歲時，我自己的死亡概率是我從未想過的事。我仍然年輕而且感覺很健康，也大約是在那個時候，我去家庭醫生處做例行檢查。驗血報告出來，表明我的肝酶略有升高。家庭醫生將我轉介給腸胃專科醫生，專科醫生告訴我，我患有克羅恩病（腸道炎癥），我的肝臟並沒有特別的問題。



三四年過去了，我的腸道炎癥也差不多好了。但与此同時，我的血液檢查繼續顯示我的肝臟有問題。最終，我被轉介給肝病專科醫生。在專科醫生處，我被診斷出患有“原發性硬化性肝炎”。在接下來的幾年中，我定期復診以監測我的肝炎。在我的認知中，我是肝臟有問題的腸道疾病患者。

然後，在兩年前，一切都改變了。幾個月後，我出現了3次靜脈曲張出血，每一次都變得越來越嚴重。仿佛突然間，我的肝臟問題成了很嚴重的疾病。

我和姐姐一直很親近。在整個診斷治療肝病的過程中，她不停地對我說她將成為我的肝臟捐贈者。盡管媽媽支持姐姐的決定，但對媽媽來說這個決定很難。父親最近在因心臟問題接受手術的過程中去世，現在媽媽將要看著她的兩個子女同時躺在手術臺上。雖然我們知道有風險，但是，我們是一個家庭，彼此支持，堅守相助。這一堅強感染了我的妻子，以及我們當時只有10歲和8歲的孩子們。

我的姐姐被批準為我的肝臟捐贈者，移植手術定於2019年12月2日。我們兩個人的手術都進行得很順利，但就在家人松了一口氣的時候，我被告知出現了血塊，肝臟沒有正常運作。在醫院為我尋找新的捐贈肝臟的過程中，姐姐的肝臟維持了我八天的生命。12月11日，我接受了第二次肝臟移植，這次移植的肝臟在我體內成功地運作了。

從接受肝臟移植到現在已經一年了。我和家人每天都感恩我獲得了第二個肝臟。我仍然在回想，那些肝病的跡象出現多久了，我不知道的有多少，我忍受了多少不必要的痛苦。我感恩每年的這個時節，它提醒我生命有多麽脆弱，而家庭、愛與支持又有多麽的重要。

對絕大多數人來說，十二月是歡快輕松的時節，而對於艾歷克斯來說，十二月是他經歷了兩次重大手術重獲新生的月份。如果他的故事令您感動，如果您想為像他一樣的受肝病所困的人帶去更多希望，請考慮捐贈支持加拿大肝臟基金會www.liver.ca，幫助我們將科學研究變成拯救生命的工具。