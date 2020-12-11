【加拿大肝脏基金会专栏】一部圣诞剧，启发了他们，拯救了他人

十二月的影視節目，滿屏都是歡樂喜慶的聖誕題材。如果你像曾經的小編我一樣，以為聖誕電影都只是為了增添節日氣氛而虛構故事，《一個聖誕節的奇跡》（Once Upon A Christmas Miracle）將會改變你的認知。

這部基於真實事件的電影，啟發了無私的捐贈者，拯救了他人的生命。



從現實故事變成電影

2015年二月的一天，克裏斯聽到他的一位同事說到自己的表妹因肝病晚期需要肝臟移植，克裏斯想，如果他自己或家人病危，他希望有人可以幫到自己。克裏斯於是聯系了同事的表妹海瑟，表示自己願意捐贈肝臟給她，並在自己的摩托俱樂部為她的手術籌款。在經過一系列的檢測後，克裏斯被確認為海瑟的肝臟配型。在頻繁的接觸中，兩人互生情愫，確認了對方是自己生命中的另一半。三月份，克裏斯的肝臟捐贈與海瑟移植手術成功進行。手術後，兩人正式成為情侶；八個月後，兩人定婚；十九個月後，兩人步入了教堂，共結連理。

“當決定捐贈肝臟給海瑟時，我做夢都不會想到她將成為我的太太。”克裏斯說。他也沒有想到，兩人非同尋常的浪漫史被拍成了電影《一個聖誕節的奇跡》，於2018年12月上映。

從電影到現實故事

克裏斯可能更不會想到是，這部電影展示的無私與善良，鼓勵了他人成為捐贈器官者。

多倫多的李恩就是因這部電影而成了活體肝臟捐贈者。深受電影的啟發，李恩在網上搜索“活體肝臟捐贈”，找到了多倫多總醫院的活體器官捐贈項目，了解到他可以捐贈部分肝臟，幫助拯救某人的生命。2020年2月，55歲的李恩在多倫多總醫院移植中心捐贈了自己20%的肝臟給一位重病的兒童。六個星期後，他的肝臟再生回原大。“這真的很神奇。”三個月後，完全康復的李恩說。

李恩不是唯一一位受電影影響的器官捐贈者。美國賓夕法尼亞州的約翰同樣被電影感動：“我從來不知道你可以將自己的一塊肝臟捐給別人，救別人的命。我想，這真的很了不起，如果我可以捐贈，我會的。”因此，當約翰得知同住一個社區的羅斯需要一個腎臟時，他挺身而出。“我想幫助別人，既使我不是羅斯的配型，我也可以成為其他正等待器官移植的人的配型。”檢測結果確認約翰是羅斯的配型。2020年11月，捐贈與移植腎臟手術在伊利市醫療中心成功進行。

“一個新的腎臟，生命的續約，這真的是一個奇跡。”羅斯說。