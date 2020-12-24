庚子【温故知新系列】

—（27）〔渥京临别留脚印〕

（甲）香江寄語

佳訊頻傳話香江 舉世知名耀四方 米妮輕移蓮步至 人世落實勝天堂

夢幻成真齊仰望 老幼咸宜人嚮往 流連忘返無國界 惠國利民好地方

十三年來氣魄壯 謀臣魅力沒法擋 一朝功成垂青史 爐峰有幸也叨光

願特區乘風破浪 齊心協力利啟航 物競天澤常銘記 誓斬樓瀾惠國邦

（乙）新姻脂扣

喜不自勝說心情 不枉此生在渥京 三十週年猶昨日 總理親函殊感銘

回首當年承嚴命 邂逅如花肖娉婷 芳心默許邀天幸 共結秦晉也溫罄

喚賢卿 盼莫停 春風化雨弄清影

道心聲 祈順景 相敬如賓喜盈盈

庚子【末世荟萃】

（14）—〔渥京临别留脚印〕之『鸿思虫语荟真言』

（甲）鴻思絮

一何無奈隔三尺，濫頒三令且放眼

（乙）虫語錄

既是有緣棲一樹，擠迫一點又何妨

（18）—〔渥京临别留脚印〕之『鸿思虫语荟真言』

（甲）鴻思緒

騷人行吟尚低頭，醒腦妙方趨蜀道

（乙）虫語錄

雙手合什閉上眼，健心運動好簡單

〔大晚陋室西迁彩虹道〕寄语

彩虹道乃大晚對Toronto之音意雙全中譯

東西南北上下中

左右前後慕從容

陋室西遷彩虹道

神保守春夏秋冬

全方位巧奪天工

全天候和風輕送

全心全意也全力

全憑神恩賜亨通

〔大晚传世金色年华〕寄语

步入晚年，享受餘暉，心態上宜確立五視：

一視身縱漸老，不急不趕，不爭不火，量力而為，防病治病；

二視心從未老，繼續做到老時學到老，承先啟後，溫故知新；

三視其死如歸，哭啼而來，含笑而終，泰山鴻毛，端看造化；

四輕視名與利，錢財云爾，俱身外物，公侯將相，不離一死；

五仰視浮雲白，信國公兮，精忠蓋世，鞠躬盡瘁，杜鵑夜啼。

{传世仿联}

[之]在[乎]前美倩[矣]

[也]居[者]後悠[然][哉]

{大内藏龙法}之[后天下之乐而乐]

承先啟[後]者居前

在地若[天]咸欽羨

淚如雨[下]逢巨變

來則安[之]天行健

仁愛喜[樂]也良善

論語學[而]籲時習

太早快[樂]遠爭先