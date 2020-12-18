高山滑雪忙——《健身贵在全民》系列之七

文 / 刘福琪

渥太华的高山滑雪场只去过一次，而且仅仅从旁观望，但其壮阔的场面、浩大的气势、热气腾腾的氛围，永远清晰如昨。

十一月末，十二月初，两场大雪过后，渥太华郊区六个高山滑雪场相继开放。许多家庭都选择合宜的日子，披星去，戴月归，高山滑雪忙一天。回来的路上，往往只有开车人聚精会神开车，坐车的大人孩子先后沉入梦境。



我有两个女儿，两个家庭八口人。每年冬季，十个星期六划归雷打不动的高山滑雪日。去年严冬某清晨，我们老夫妇，兴冲冲随同前往某滑雪场一看究竟。

车程一小时，进入滑雪场地界，冰雪覆盖的草地上早有乌压压数百部各式车辆趴在那里。老大一片简易而坚固的木板房里，人来人往，熙熙攘攘，赶集上店过庙会一般。全副武装的滑雪健儿，无论大人与孩子，体态臃肿、笨不即即、花花绿绿地出出进进。湿乎乎的地面上铺着厚厚的干草，干草也湿乎乎的。商店好几处，统统围绕“滑雪”一个词：滑雪服、滑雪板、滑雪鞋、滑雪竿，想租者租，愿买者买；麦当劳、快餐店、冷热饮、炸薯片，饥餐渴饮，随时满足你的需求。

更衣室里更罢衣，穿戴整齐的大小八口人，墨镜罩眼，个个判若两人。要不是四个外孙男女鸟雀似的喊姥姥，叫姥爷，真认不出谁是谁。从后门走出木板房，眼前的景象让人精神一振。百米开外，一面白皑皑的雪山高耸入云。自山顶到地面，时缓时陡的四条宽阔的滑雪道上，滑雪健儿的身姿时疏时密，一个个离弦箭、脱钩鱼一般飞驰而下。起初只是小小的点，是大人是孩子，分辨不清；红黄兰白，连滑雪服的颜色也区分不出。滑过半山腰，看出了人形和体态，头盔和服色；越往下滑，越具欣赏意趣：脚下的滑雪板如同水面上两只乘风飞动的扁舟，各个脚踩两只船；手中的滑雪竿多像弄潮儿两柄刺水戳浪的竹篙？待分清了男女、区分出大小、欣赏到红扑扑脸色和亮晶晶汗珠，风姿绰约的滑雪人已经冲到了面前。四条滑雪道，四条大角度倒悬的河，产生“黄河之水天上来”之类联想，毫不足怪。

上山必须坐缆车。四条缆车道，一天忙到晚。从木板房到山脚，是平坦的开阔地，铺着粗沙也滑溜溜的。气温接近零下30度，但人人头部热气蒸腾。从山上“飞”到平地的年轻人和小孩子，热气缭绕于脑门，那是热汗蒸发；瑟瑟发抖的看客，白气发自口腔，那是呼出的热气遇了冷。不少像我们老夫妇一样的老夫妇，像我们一样小心翼翼地在滑溜溜的粗沙地上笑嘻嘻慢腾腾踱步，边踱边跺，估计也是来观看自家隔辈人滑雪的。但自家隔辈人一上了缆车，就只能观看陌生的大男小女潇洒的风姿和娴熟的滑雪技艺了。转身四下看，无处不是激情燃烧的人。

临上缆车前，大女儿再三叮嘱一家人，中午12点，木板房里麦当劳前会合。说如不约定，临时找人难上难。她还不伦不类地引用了孟子两句话，说一经分散开来，各上各的滑雪道，自找自的滑雪群，就会“父母不相见，兄弟妻子离散”。

只有泊车是免费的。入门要收门票，学滑要交学费；可以买日票，可以购月票；可以预付若干次。不过价码不高，谁都花得起。据工作人员讲，从上年11月底至下年3月末，每天大约四、五千人次来此滑雪健身。

我爱凿死铆，算了一笔账。按一天4000人次计，三个月滑雪期36万人次；渥太华六个高山滑雪场，每年冬天，大约216万人次参与高山滑雪。这还是缩小了的数字。而渥太华的人数，迄今刚满120万。这却是往高处估算的数目。