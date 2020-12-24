【加拿大肝脏基金会专栏】四十年，肝病令我学会感恩

在十二月份，我們將紀念我們一起經歷的一切。請閱讀羅絲與肝病鬥爭的經歷，您可以通過捐款支持肝臟研究，為她和其他受肝臟疾病所困的人帶去更多希望。

八十年代初，我在上大學時被誤診狼瘡，後來，醫生告訴我我患的是自身免疫性肝炎。雖然經歷著與疾病共同生活的挑戰，我順利獲得了教師學位。畢業後，在蒙可頓找工作很困難，我搬到了艾阿爾伯塔省教法語。不幸的是，我很快病倒了，不得不回到蒙可頓，在醫院住了一段時間。



在健康情形得到了改善後，我再次回到學校上課。我班上有一位學生的父親，是我的肝病專科醫生之一，他經常詢問我的病情。有一天，他說：“我想現在是時候為你考慮肝臟移植了。”

我被轉介到蒙特利爾聖路卡醫院，被列入了移植等待名單。移植中心要求我在手術前搬到蒙特利爾，以方便及時來往醫院。我很幸運地在蒙特利爾遇到了一個收留我的家庭，那年我和他們一起過了聖誕節。

我每天隨身攜帶移植中心給我的傳呼機，等待著好消息。有一天，傳呼機響了，醫院告訴我，我可以做手術了。我去了醫院，做好了準備，但一位護士告訴我，因為緊急事故，他們無法為我進行手術。同樣的情形又重復了幾次，最終在三月下旬，確確實實輪到了我，我接受了肝臟移植。

手術後新的肝臟開始運作，我終於可以回家了。六個月後，我恢復得不錯，可以回到學校上課了。

在移植評估時，移植團隊問我為什麽沒有結婚。我告訴他們我選擇一個人生活，以免給任何人帶來負擔。在我的健康狀況好轉後，我告訴自己，我已經有了第二次機會，我將改變那一決定。

2002年，我遇到了我男朋友；2016年，我們舉行了結婚儀式。在此期間，我的健康狀況時有起伏。隨著我病情持續加重，我不得不進行了第二次緊急移植；2012年，我患了動脈瘤；2014年，我被診斷出有非肥大性肌病，心臟泵血困難；而在我結婚的那年，我經歷了兩次原發性硬化性膽管炎（一種罕見的先天性肝病）的突發。現在，我服用抗生素來預防發作。

對我來說，即使疾病再次復發，我的病例仍然是成功的故事：我笑的比哭的時候多，可以和朋友們遊玩，有機會擁抱家人，愛我的丈夫，還有可愛的布拉多小狗。我不會改變我生活中的任何東西……我想，我經歷的，是我來到這個世上的使命。