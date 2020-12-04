七日之《十一月二日》

文 / 十月 Canada

看了一下午电视节目。

我感兴趣的节目是做饭的或者是和房屋有关的，或者是听不懂大部分对话的情节片儿。

每当我在美食方面突然一点想法也没有，一点新意也没有时，看看各路厨师做饭对我来说真是令人振奋的事情。思路无需莽撞地打开，我只需要等在电视机前，直到我发现自己两眼放光，冲着某种新鲜事物傻笑，心里全是跃跃欲试的想法。

这时，这一日的生活显得如此充实而美好。



我很在意节目里参与者们的长相，如我在意饭菜的品相那样。我以为好的样子，是那些个人总是人人展示欣欣向荣的笑脸。紧绷着神色与脸部肌肉的参与者，会让我产生一种想推开他的坏念头。

我恐惧那些坏念头，坏念头会让我感到失望透顶。

今天让我产生坏念头的人是一位点评师。她长着一张方脸，她皱眉时，眉目鼻唇舌紧紧靠在一起，瞬间形成了令人烦躁不安的面部表情。这表情自始没有松散过，如果有也是我努力幻想出的假设。

她皱着眉头说：“这个菜做得很好吃，但是还有不完美之处。”她皱着眉头还说：“这菜有点咸了，不符合我的口味。”

“天呐，我想切换镜头。”我心里叫嚷起来。但我对这个坏念头矛盾重重，我并不想彻底与此频道决裂。

我经历了艰难的时刻，我关掉电视。

“我并不喜欢看电视。”我这么告诉自己。特别是我突然感觉我浪费了些许大好时光，看这个方脸女人皱眉头。

我想尽快恢复情绪，尽快。