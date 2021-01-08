【OTTAWA天天中文学校作文选登】我

聂泽泰

我的名字是聂泽泰，我10岁半。我出生在加拿大渥太华，我的生日是2009年7月20日，我有黑色的头发，棕色的眼睛，黄色的皮肤。

我的学校是Michaelle-Jean public school，它是一个法语学校。我读5年级，我最爱的科目是数学。我最喜欢的运动是冰球，我可以快速滑冰并击败对手。海象是我最喜欢的动物，您可能会认为它们很丑，但它们非常聪明。

我的梦想是成为一名飞行员或家庭医生。因为医生激励着我照顾那些有病的人，并且我希望人们保持健康。我也想成为一名飞行员，因为我喜欢飞机，它降落和起飞时很漂亮。有时我看着天空，不知道将来是否会成为一名飞行员，每天晚上我都梦想着成为一名飞行员，而我也梦想着成为一名家庭医生，我总是不知道该选择哪个。

今年可能是我一生中经历的最糟糕的一年，首先，我们收到了老师的罢工，然后又出现了冠状病毒，这确实是我经历的可怕的一年。我真的希望我们都能在下学年开始之前恢复正常。幸运的是，我们的老师找到了一种方法，可以与学生进行互动，上网课，并且可以互相发送电子邮件，我很高兴我们找到了一种可以彼此互动的方法。感谢您阅读我的作文，希望您喜欢。

教师评语：

非常喜欢这篇作文。段落清晰，让读者基本了解了你的特征。好好努力，实现自己的梦想！