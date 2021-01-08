【加拿大肝脏基金会专栏】压力山大？世卫组织教你自我解压法

疫情帶來的壓力與焦慮困擾著幾乎所有的人。適度的壓力並不會有什麽問題，但是，過度的壓力會影響我們的身體，令我們產生不適。比如頭疼、食欲不振、胃部不適……我們會感到傷心、自責、易怒，想著過去發生的不開心的事情，擔憂未來可能發生的事情。

上火傷肝，所以保持心理健康也是肝臟健康的要訣。世界衛生組織新推出了《壓力之下，擇事而為》指南，教你五種解壓的思路與技巧。

技巧一：著陸，留意周圍

當我們執念於強烈的想法與感受時，就好比經歷著一場強烈的情感風暴。要讓自己先穩穩地“著陸”，緩慢地伸展身體，緩慢呼吸，使自己慢下來，然後重新集中註意力，觀察留意周圍的世界，關註你面前的事物。

在壓力性情景或情緒風暴中，“著陸”技能是特別有用的。你可以在只有一到兩分鐘的空閑時間中進行著陸練習，比如在洗衣服、吃飯、做飯或睡覺的時候。你可能會發現無聊的活動也會變得更加有趣，且以後在更困難的情況下更容易使用“著陸”技能。

技巧二：解套，關注眼前

留意你的想法和感受，告訴自己你被這個困擾的想法或感受分散了註意力，默默地說出這個困擾你的想法和感受，例如：“這是困擾我的感受”，“這是令我憤怒的感受”，“我註意到這是對將來的擔憂”。然後，重新專註於你正在做的事情。將全部註意力集中到和你在一起的人以及你正在做的事情上。

技巧三：踐行個人價值觀

選擇對你來說最重要的價值觀，例如：友善關愛、幫助別人、勇敢、努力。你自己決定哪些價值觀對你來說是最重要的！然後通過一些小事，實踐這一價值觀。即使是很小的行動也很重要。

技巧四：保持友善的心態

理解自己和他人的痛苦，並以友善的態度回應。試著溫柔地對自己講話。如果你善待自己，你就會有更多的精力去幫助別人，也會有更多的動機去善待別人，這樣每個人都會受益。

技巧五：留有空間

要完全擺脫令人困擾的想法和感受很難，因此，我們要留有余地，允許痛苦的感受或想法像天氣的變化一樣。與其與這些想法或感受對抗，不如讓它們“經過”你心，就像天氣“經過”天空一樣。如果你不刻意與它們“鬥爭”，那麽你將有更多的時間和精力投入自己周圍的世界，做對自己更重要的事情。