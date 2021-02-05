【OTTAWA天天中文学校作文选登】我的爸爸

Michael Wang 王加竣

我有一个好爸爸，他已经陪伴我度过了十二年的有趣时光。

爸爸喜欢带我去各种各样的地方旅游。我已经去过好几个国家，比如:美国、墨西哥、日本、多米尼加和开曼群岛等等。爸爸每次都把行程规划得特别好，因为他总是提前几个月就开始规划我们的旅行。我们大部分的旅行都很成功。这些美好的经历不仅让我玩的很开心，而且还让我开阔了眼界。

爸爸也喜欢做美食。我很喜欢吃他做的咖喱鸡、牛肉面、韭菜盒子、烤羊排等等。听妈妈说，爸爸年轻时也不会做饭。炒豆角时，把外面炒糊了里面还生着呢。可是他看了很多做饭的视频就慢慢地学会了。

爸爸近视，但他很注重我的视力。所以，爸爸让我从小就学很多运动。我喜欢跟爸爸游泳、滑冰和打羽毛球。夏天到了，每个周末爸爸都会带我骑自行车。冬天到了，爸爸就会带我滑雪。如果天气不好，爸爸就会带我去游泳。一年到头，不管下雨还是天晴，都会有运动的机会。

爸爸还喜欢音乐，所以他很鼓励我学习乐器，比如：弹钢琴、吹笛子和口琴。我每次学一首课外的新曲子，爸爸都会奖励我，然后他把我弹得曲子录成视频发到网上。并且每次我们旅游的时候爸爸总会想方设法去找钢琴让我当众表演一下。经常会有路过的行人停下来欣赏我的演奏，并报以掌声。这时候，我就很高兴，因为我平时的努力都有了回报。

这就是我的爸爸，我很爱他。