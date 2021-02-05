文 / 十月 Canada

小米带着整整齐齐的心情从叠得整整齐齐的毛衣摞的底部抽出一套浅棕色的羊毛套裙，圆领收腰宽阔胸围式样的短毛衫，齐脚踝后开叉长裙。这是二十多年前的一套旧衣裳，她一直保留至今。

穿上毛衫套裙，小米走到镜子前面看着自己。发现相对于二十年前的身量，胯骨位置两边各多了一块有点多余的凸起。

这套为衡量是否重回青春时期的小身板而保留着的套裙，无情地打击到了小米。

“既然这裙子容不下我，那我就继续喜欢无忧伤凸显的睡衣。穿睡衣的日子是没有忧伤的日子。”她自嘲地说。

小米脱掉长裙，换了一条紧身牛仔裤，重新回到镜子前面。令人惊喜的是，那原本显眼的胯骨两侧多余的脂肪凸起不见了踪迹。

“这选择不错！”小米感到满意。流畅线条的一套搭配穿戴好，踩上高跟鞋拎上挎包。

这时，电话响了。

“小米，抱歉……”电话那头顿了一下。小米听见抱歉俩字就知道，服装搭配应该是打了水漂了。“喔。”她喔了一声回应后便没再做声，等着对方继续。

“刚刚出了车祸，现在等着拖车过来，一会儿要去警局。”

“你还好么，撞得严重么？”

“我没事，挺好。不过车的撞击面破损得挺厉害。”

小米本想继续追问车祸怎么发生的，谁的责任等等细节。不过她并没有问，觉得不是问这些问题的时候。

“有没有人需要去医院？”

“没有。”

“你确定没受伤？”

“没有。”

“好，人都安全就好。”小米松了口气。

挂了电话，小米脱掉牛仔裤和毛衫，换上不嫌弃身量的睡衣裤；她倒了一杯热水，抱着水杯坐进软塌塌的沙发，双脚搭上脚凳。

她现在什么话也不想说，什么事也不想做。只想独自好好地感受、平静地感受一下世事难料的杂味。