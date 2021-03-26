【OTTAWA天天中文学校作文选登】新学期计划

徐冬宇 六年二班

夏天转眼就过去了，秋天来了。九月份开始，我进入六年级。

今年跟往年大不相同，我没有去学校上课。因为新冠病毒的原因，我选择在家里上网课，于是制定了新学期计划。因为变化很大，我做了一个新学期计划表。这样子我一天下来就不会忘记上课的时间了。我的计划包括早上上两个小时的网课，中间休息一个半小时，下午继续上一个小时的网课。上完课后，我还要在网上完成作业。这样的话，上网的时间会比以前长，所以为了保护眼睛，我每隔半个小时都会往窗户外看十分钟。窗户外的景色会让我的眼睛得到充分的休息，就不会近视的那么快了。

在家里上课有几个好处，比如说在家里上网课会比较安全，因为我接触病毒的机会会非常少，而且我和家人有更多的时间待在一起。其实，我很想要回到学校上学，因为我很想和朋友们在一起玩儿。所以我有的时候会感到很孤单。

另外，我打算进一步提高我的法语口语。爸爸已经联系了一位法语老师。我将会每周花一个小时跟老师说法语。我还要在明年一月份考钢琴九级。这也需要我花很多的时间练习。所以我也要把这些计划放到我的时间表里。这就是我的新学期计划。

要是有一天病毒没了，我希望我可以回到学校和我的朋友们在一起上课学习。