文 / 十月 Canada

每当我没什么事干的时候我就会去烘培，烘培的错觉是好像我正在做一件与艺术有关的事。“嗨，你是一位艺术家！”我正对着面团指手画脚，耳边吹过陌生人的赞誉。

这种感觉常常让我欣喜若狂，从而忘记最初降落在屋子里的清净。那东西偶尔会跳出来陪我一会儿，制造点烦躁不安的情绪。我无力抗拒，我抗拒过。最终，我精疲力竭地睡着了。

我不想重复做一件相同的事。

事情要有变化，就比如烘培这件事。我假装自己正在搞一件艺术品创作，灵感在脑子里活蹦乱跳，我又不想完全跟随灵感。我保持着随时随地地思考，让想法混合起来。

“嗨，美女。”那个陌生的人又开口说话了。

我这回打断了他。我不允许他打扰我的思绪，不允许他继续说话。我说：“你是在侮辱我的样貌，还是侮辱我手里的这件艺术品？”我不容他的反驳继续说：“美女这个词的真实的意思是你其实长得很丑，但是我很有修养，我必须保持我的修养而和你客气客气。”

“明白了？明白了以后就别和我这么客气。”我有点不留情面的语气。

陌生人被我这么一通不通情理的组句惹恼了，他不再作声了。也许，他并没有恼火，他只是听从了告诫。

“马卡龙很美。”我对着空气中他离去的身影大声说。我知道他走了，我还知道在我不烦躁的时候，我很喜欢回到没有东西打扰的清净之中忙碌一阵儿。

我打坏了一只鸡蛋。

我想着蛋黄和蛋清分离。但不知道怎么，蛋黄散开了，有一部分散开的黄色掉进清澈的蛋清中。

我犹豫了一下，是扔掉还是留着它。我不知道应该拿这个鸡蛋怎么样。

“扔掉么？”陌生人问。

“你回来了？”

“我没有离开过屋子。”