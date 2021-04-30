【OTTAWA天天中文学校作文选登】虚拟学习的利与弊

天天中文学校五年级 胡珀

在2019年底的时候，我想着2020年将是和往年相似的一年。可是，我错了！

2020年3月之后，因为新冠病毒，几乎一切都发生了变化。一些变得更好，一些变得更糟。让我高兴的是，从那以后，我不用那么早起床了。因为起床后，上学只要走几步就可以了（网课）；而以前，做车要30分钟。另外，我可以吃更多美味的饭菜。早晨、课间、中午，爸爸都会给我做好多好吃的。

但是，远程学习也存在许多不便。网络会经常出问题，影响上课时间和质量。由于大家习惯了在校上课，远程学习也是一个新的概念，需要老师和同学们一起学习和适应。许多活动也无法虚拟完成，例如进行小组科学实验，还有就是学钢琴。网上学琴给本来就难学的弹琴技巧增添了更大的难度。纠正错误的时间多了，学习进度也没以前快了。

远程学习最大的弊端是我无法实实在在地见到我的老师和同学们，面对面地讨论，课间休息时一起玩一起笑。

还有，我的好多课外活动都没法继续了，比如游泳、乒乓球，还有我最喜欢的滑冰。

总之，虚拟学习具有许多优点和缺点。对于我来说，在这寒冷的冬天，我目前还是享受在家学习的日子。当然，我最希望的是这异常的日子早点结束。大家的学习、工作和生活都可以恢复正常。今年暑假，我盼望着可以回中国看望外公、外婆和奶奶。