【OTTAWA天天中文学校作文选登】我在疫情期间的活动

天天中文学校五年级 梁诗彦

1．圣诞礼物

在圣诞节早上，我和弟弟急急忙忙的跑下楼。看见在圣诞树下面有很多礼物！有大的，有小的。我们很开心，因为每年只有一个机会收到这么多礼物！我最喜欢的是一本书，叫“Inside Out And Back Again！”弟弟最喜欢的是一盒拼图。还有一盒积木，我帮弟弟搭完积木后，发现原来是一个机器人。我们开心极了！

2．去徒步

有一天下午，妈妈建议我们去徒步，我们穿好衣服，来到一个公园叫Jackpine trail！旁边的雪又白又软的！有一些人都穿了雪鞋，但是我觉得今天的雪很容易走。走着走着，我们看见很多小鸟和松鼠！其中一只松鼠又大又肥！正在吃地上的坚果。我和弟弟觉得最好玩的是两件事：一个是踩在没有人踩过的雪上！第二个是我们在树枝下面，爸爸摇树枝，雪从上面掉下来，我们两个都像雪人一样！



3.去滑冰

哇，冬天的天气真冷呀！我们只能呆在家里什么也不能做。我说：“那我们去滑冰吧？”爸爸说：“这是一个好主意。”我们一起来到Shirley’s Bay，那里的河水已经结冰了。

我喜欢Shirley’s Bay，因为那里冰面很宽阔，有很多地方可以滑冰。我滑得飞快，冷风吹到我的脸上，真冷呀！我除了滑冰滑得快，还喜欢自学各种技能，等疫情过后，我要向朋友们展示！

但是，我弟弟很喜欢打扰我，弄得我老是摔跤。于是我们打打闹闹，很快我们就不觉得冷了。我们玩得很开心。

在疫情期间，虽然很无聊，但是我也学到了很多东西，你的感觉呢？