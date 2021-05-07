文 / 十月 Canada

距离CH（Club house）三月二十五日的那场撕《她需要一个道歉》过去了两周。今天，四月七日有一场撕，不对，是几场撕。

第一撕的房间主题为“都不要脸到这种程度，还有什么必要拉她上去听她表演。”主撕人为WW他和MG她，题目中所谓的‘她’对应的人物为二爷，二爷为一年轻女性。

WW和MG撕什么？

撕二爷和老王开的另外一间房，题目为“需要澄清一些事”，大概是这个意思，我没有截图。

我进WW的房间听了两分钟，大致撕的意思是说二爷这个人是个女骗子，几年以前骗过几位男性的钱。开房间澄清不过就是表演，老王他不应该给二爷这个洗白的机会。

二爷和老王的房间我没怎么听，就关了。

WW和MG这边正撕着，忽然听见有人说：“老王过来了，老王进房间了……”

老王一进来就问主持人WW，你在这开房骂我呢……等等。三三两两的其他人回应了他几句，他应该也没具体听，开口随便骂了一些人后就被请出去了。反正我在房间里的两分钟没听见有人骂他，也没人骂二爷，主持人就是呼吁大家都拉黑二爷。

WW的房间对二爷的描写是这样式儿的：“二爷是表演型人格障碍，不要耗费时间在她身上，拉黑她即可。不要让她有伤害别人的机会”。

老王被轰出房间后立即开了一间房叫“WW你妈X了吧”。直接就房间里开骂，总是骂这一句。房间呼啦啦进来一拨支持者，劝他的人也被骂，支持他的人也被骂，说：“不需要支持”。

有个小姑娘想转移话题，问老王：“听说你在东京，能去看奥运会么？”老王说：“谢谢你转移话题，不过我不感兴趣这个话题。”

出来个愣头青问：“我不知道事情的来龙去脉，能一句话介绍一下么？”老王非常不耐烦地让他闭嘴，愣头青被被踢出房间的最后一秒蹦出半个句子：“你Y有病吧……”

这边撕得火热，和这三场撕无关的另外一场四百多人的撕也挺热火，题目是“随便乱闯别人的房，你尊重过原主持人了吗？第一次想拉黑人！人家正经讨论，惹到谁了？听到不开心你能离开啊！给点素质好吗？”

插一句题外话，我注意到CH中国人群体正经说事的房间一般百十来人，开撕的房间没有300人以下的，最高到达过八百多人。

言归正传说撕。

老王最后关了房间，WW和MG那边可能是北美的白天，所以房间开着一直撕。后来可能老王实在睡不着，东京的大半夜又开了一间房，叫“不要对我有幻想，我X你们妈”，撕的内容没变，继续针对所谓的WW骂他了。

老王有个支持者叫Blue，他几间房来回发言。不一会，他自己突然开了一个房叫“MG你们房间又把我踢了……还造谣？这样人造谣就不管？”MG是WW的搭档。

撕说完了。