【OTTAWA天天中文学校作文选登】难忘的阿冈昆公园露营

难忘的阿冈昆公园露营

天天中文学校五年级 刘一飞

我想分享一下疫情前我在阿冈昆公园露营的经历。

我们到露营地的时候，房车已经准备好了，我们兴奋地冲进去，看看里面是什么样子的。房车很大很漂亮，里面有两个卧室和一个卫生间。看完以后，我和姐姐就去前面的Mew lake划船了。划船回来，我们就在露营地玩了一会儿。晚上，爸爸点燃了篝火，我们围着篝火烤香肠和棉花糖。

第二天，我们去爬山、看红叶，拍了很多好看的照片。我们还去小店里吃了午饭和冰淇淋，然后又去划船了。

我们在露营地待了四天，第五天就回家了。

这是我们第一次去阿冈昆公园，全家人都很喜欢这次旅行。希望还有机会去。

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难忘的2018年愉快暑假

天天中文学校五年级 匡瀚清

因为疫情，这两年的暑假我们只能在加拿大度过了。但我特别怀念2018年的暑假。

2018年暑假，我和爸爸、妈妈、姐姐一起去了中国。我们不光去看望了中国的亲戚朋友。我们还参观了韶山毛泽东的故居。以前只是听爸爸说起毛泽东是中国的第一位主席，他是中国的开国元首。这次回国我很高兴能有机会去参观他的家乡。我们首先参观了毛泽东故居。去参观的人很多，我们要排队才能进去。在他家的前面有一个荷花塘。我看到的房子和现在的房子不太一样，爸爸告诉我，那个时候都是平屋，不像现在好多高楼。我们进到房子里面，我看到的和我想像中不大一样，很简单的摆设。第二站，我们来到了毛泽东铜像广场。我看到了一个很大的毛泽东铜像，听爸爸说，很多人都会在那里献花。我们在那里拍了照做纪念。最后，我们坐车去了山上的滴水洞，那里的景色很美丽。我很开心能参观毛泽东的故居。

希望疫情早些结束，还想去中国玩。