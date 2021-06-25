文 / 十月 Canada

起端是罗杰斯突然断网（四月十九日）。

今天一早醒来，看见邻居在群里说罗杰斯手机断网了，接打电话都不行，也没有数据了。我一看确实是，除了WiFi还正常工作外，数据没有，电话也打不通。

然后我突然想起来，今天我的税局报表可以看了，就去电脑登陆税局网站。这时候，我还不知道事情开始进入不顺利的阶段了。

登陆税局的最后一步是输入手机验证码。我点了text me然后一看手机不在手边，正在充电，去拿手机。验证码收到了，不过过了限时需要重新申请，然后我又申请了一个，没有收到。然后我按了又按，还是收不到，就放弃了。心想可能手机网络没有完全恢复，等等再搞吧。

中午时分收到了几个验证码，我一看，呦，手机可以打电话了，终于恢复了，再去税局网站登陆。然后发现由于频繁索要验证码，税局账户被锁，必须打电话解锁。

众所周知，加拿大税局电话是全世界最难接通的电话，没有之一。没辙，只能打电话呀……打吧。第一次等了半小时然后不等了，挂了出门办事去了，办完事回家后继续打电话等着。

电话开免提一边等接通，我一边鲜榨橙汁喝。橙子皮也不能扔呀，要做陈皮果脯吃。

这时候，我拿出来了双立人锅。

橘子皮放锅里加水，水烧开后橘子皮需要煮八分钟。第一个八分钟还没有开始，突然听见那边电话接通了。我心里一喜，拿起电话上了二楼书房。

电话里核对个人资料，提问我提交的税表里的某些数字等等。一切完毕开始解锁账户。

解锁进入最后一步，税局同志电话上让我试一下输入passcode，我试着接收两回没有收到，说明Rogers还是没有完全恢复。税局让我稍后自己试试，我说我今天不试了，再锁又得打电话，24小时后吧。税局的同志倒是很热情说不行再来电话。哇塞，您税局电话这么好打么，还再打，今天我等了二小时接通已经算幸运之人了。

挂了税局电话，我还挺高兴的，网上开始冲浪。突然闻到什么味道，我闻了一下，好像什么东西糊了的感觉。

哇塞，突然想起来锅还在火上呢！立马飞奔下楼。我知道一定没有着火，第一报警器没有响，第二我的锅是双立人的。

小浓烟滚滚中，我看见了我的干锅。

如果其它锅，我开的是大火，和税局同志聊了半小时，锅底早就烧漏了。火苗早就起来了。双立人锅底厚，不会烧漏。

为什么买双立人的锅？

我平时都是很谨慎，不会发生开着火把锅忘记灶台上去做其它事这种事。不过，今天太特殊了，手机突然断网、税局账户被锁、电话突然接通，使得意外情况这种事还是发生在了我身上。

也许是我的消费审美习惯让我避免了一场火灾的发生。我只是喜欢它微胖憨厚的外形和值得信任的品牌名声。

烧干的锅，微微被烧黑，我洗了洗，依然是一口颜值在线的美锅，又刷上了白醋，等一等再刷成闪亮。