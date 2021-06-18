【OTTAWA天天中文学校作文选登】秋天来了

秋天来了

庄齐 六年二班

秋天来了，树叶变成了美丽的红色。天气开始变冷，风一吹树叶就开始掉了。鸟都开始飞向南方。人们开始摘苹果和林中漫步，欣赏秋色。

秋天里，我最喜欢的节日是万圣节。在万圣节有的人扮演成巫婆，也有的人扮成骷髅。有一年，我和哥哥穿着妈妈做的衣服，扮成超级玛丽兄弟的样子去要糖,很好玩。我还喜欢刻南瓜，妈妈爸爸每年给我们买两个南瓜，一个给我哥哥,一个给我。

中秋节我们吃好吃的月饼。我们吃月饼是为了庆祝秋天大丰收，家庭团圆。每年我们吃不一样的月饼，我们即也吃妈妈买的月饼，也吃自己做的豆沙月饼。

只是这个秋天，由于疫情，不能和朋友们一起庆祝啦，希望明年的秋天一切都好！

——————————————————

秋天来了

管若晨 六年二班

这个秋天,爸爸、妈妈和我去了Gatineau公园。

我看到了五彩的树林。树叶有红色的、橘黄色的、黄色的、绿色的，还有半红半黄的、半红半绿的，很是好看。我们在Mackenzie King的庄园散步，看见了美丽的花园。我们在花园边上休息，还吃了冰淇凌。

从公园回来爸爸带我去了宠物店买了小老鼠。我和爸爸买了两只小老鼠，一只是白色的，一只是棕色的。我们还买了放在笼子里的Stuffing、小木桥和喂水的瓶子。我很喜欢它们。它们的名字叫Lilyanna和Chloe，我喂它们吃胡萝卜。我看它们跑来跑去,很可爱。遗憾的是妈妈不喜欢我的小老鼠，所以又送回去了。

我喜欢这个秋天。