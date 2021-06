文 / 十月 Canada

亲爱的雨知,

你好么!

加拿大人有一个习惯,见面的问候语是How’s going ?How are you doing?或者How are you?

无论是父母亲朋见面,还是超市收银,银行柜台一类的面对面,还是接听电话,或警察给你开超速罚单之前等等,人们都会先问候对方。表达的意思就是想知道你是不是有快乐的一天。

我希望你每天都是快乐的!Pretty good嗯?

十四年前,也就是二零零七年二月十二日,雨知小同学在北京同仁医院出生了。呱呱落地的你哭声洪亮,大嗓门儿震撼着整个手术室、走廊和妇产科的病房区。作为父母的你爸你妈我俩也是激动不已,笑容满面,分别又共同感受到了心头的震感。

当时的你手腕上有一个小卡片,显示的信息只是一个可爱的小人物编号,但是名字你爸早就准备好了。

好雨知时节,

当春乃发生。

随风潜入夜,

润物细无声。

雨知,二月十二号下午一点三十分的到来,让剖腹产手术后刀口仍然疼痛的我感觉无比幸福。Pretty good?是的儿子,当时我感觉相当不错呢……哈哈。

十四年了,仍然记得你一岁那天突然放开扶着沙发的手,在家里客厅独自走路了;仍然记得我急火火地叫住一岁半的正在玩玩具的你喊妈妈,你笑呵呵地拿着麦昆在空中飞驰,急忙中以小奶油的语气冲我温柔地喊了一声:“妈妈”。

恍如昨日。

十四年后,这个小孩现在居然会做饭了!

前几天,家里只有雨知和奶奶的那几天,你爸说晚饭你炒了鸡丁和西红柿鸡蛋等等。听到这个消息我很惊讶,忽然发现这个小孩可以和十二岁开始学做饭的妈妈肩并肩一起聊聊美食了。

雨知同学,祝贺你!也谢谢你!一名初出茅庐的小厨师凭一己之力,可以独自照顾奶奶了。

好吧,换一个话题,学习与进取心。

“学习”顾名思义,通过读书听课研究和实践等手段获取知识与技能。

“进取心”,不满足现状,坚持不懈地向新的目标追求的心里状态。鲁迅先生说:“不满是向上的车轮”。

让我们把话题拉回最初。

好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声。

野径云俱黑,江船火独明。

晓看红湿处,花重锦官城。

再回到话题,我继续说学习与进取心。

十四岁以后的沉甸甸的责任之路,学习的责任、进取心的责任、快乐的责任等等这些,还有很多责任。

雨知,请你肩负责任,畅想诗词结尾的镜像:盛开的花朵因为雨水饱满而显得沉重,使得它可以托起露水盈花的美景。

祝好。



妈妈

2021年5月20号