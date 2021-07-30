【OTTAWA天天中文学校作文选登】COVID-19期间如何保护自己

COVID-19期间如何保护自己

曹家华 六年级二班

自从九月开学以后，COVID-19的感染人数呈上升趋势，已经有一些学校因为爆发感染而被关闭。为了保护我们自己不被传染，我们需要做到以下几条：

1.在室内的公共场合要记得戴口罩；

2.多做运动以增强免疫力；

3.在室外的时候也要距离其他人至少2米；

4.随身携带洗手液，以便于经常洗手；

5.进食前一定要洗手；

6.不要进入人口稠密的区域；

7.避免不必要的旅行或接触；

8.避免与野生动物不必要的接触；

9.消毒所有从外部获得的东西，包括信件、包裹和外卖；

10.在繁忙的机场和其他公共交通系统中，请特别注意不要触摸其他物体，然后再触摸面部；

11.在家保持家里清洁，尤其是厨房、浴室和门把手。

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疫情期间如何保护好自己

崔凯文 六年二班

在Covid-19大流行期间，所有人都要保持尽可能的安全。

但是该怎么做呢？您可能已经知道最重要的是洗手。因为我们与外界接触最多的就是手，因为我们会触摸很多人接触过的东西（例如门把手），这些东西上会有很多细菌。我们回家后要做的第一件事是用温水和肥皂洗手。此外我们还需要在使用洗手间之后、进餐前以及离开公共场所之后洗手。但是并不仅仅是我们的双手会携带细菌。假设您去了医院、超市或其它非常拥挤的地方，在这种情况下，消除细菌的最佳方法是回家后冲澡，洗澡可以洗掉身体表面的细菌。保护自己安全的下一个秘诀是消毒可能带有细菌的东西。例如，您应该经常对门把手进行消毒。您还应该对从商店买回的商品进行消毒。当您在公共场所时，还需要戴口罩以防止细菌进入鼻子和嘴巴。当手弄脏时，切勿触摸脸部任何部位。还有，当您在咳嗽时要用手臂而不是用手来遮住嘴巴。