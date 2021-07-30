毕业即失业的抱怨男和自食其力的小花猫

文 / 肖庆涵

“啃老族该怪谁”一直都是一个讨论的话题。最近《加国无忧》网上报道了一个大学毕业的华裔男子，他在过去3年都没有工作，全靠父母寄钱养活。最近因其发帖抱怨父母过分溺爱他，给了他数万美元而在推特上遭到猛烈抨击。

由此我想起了1971年随母亲去“邮电部湖北阳新五七干校”时，我们连里闽阿姨养的那只黄白相间的小花猫。那只猫不是什么名贵的品种，而是一只中华田园猫。原本它和几只被遗弃的猫，住在江边一个废弃的仓库里，因为连里用茅草搭的食堂里有老鼠，它就时常来捉了吃。一来二去，食堂的闽阿姨就“认养”了它。由于我们住在富池口的码头边，干校的人乘船时，通常要在那里落脚，有时也会在我们连里吃客饭。由于小花猫特别勤快，天天都要捉老鼠，大概是全干校老鼠抓得最多的猫，所以声名远扬，很多人都很喜欢它。

小花猫虽只是一只土猫，但特别洁身自爱，决不偷嘴。食堂里的鱼、肉等好吃的东西，它竟能做到不闻不问；有人吃猪肉罐头，它也避嫌，走路都绕道。不像另一只黑白相间的猫，不但很少捉老鼠，谁要吃些好东西，它就会跑到人家身边赖着不走。当然，也可能是小花猫天天捉老鼠，经常有肉吃，根本看不上我们当时每人每月那二两肉。

我们连搬到半壁山那年的夏天，小花猫怀孕了，大着肚子还在食堂里和大宿舍的房梁上，跑来跑去地捉老鼠。夏未时小花猫不见了，当时有只野狸猫夜里来我们连偷鸡，大家都很担心小花猫是不是被狸猫叼走了。还好，过了几天小花猫突然带着六只小猫出现了，原来它是躲起来生小猫去了。六只小崽都是黄白条纹的花猫，只有一只黄色的地方特别少，我们称它为白猫。当小猫们长到快一个月的时候，小花猫就开始教它们捕鼠的技能了，小猫们模仿着母亲的行动，在食堂前的空地上互相扑来咬去，既可爱，又给紧张、劳累的人们展现了生活的情趣。在小花猫的精心训练和监督下，小猫们的狩猎技巧应该都不错，因此各连眼巴巴的都想要一只去。很快五只猫都送去兄弟连了，那只白猫则被当时在我们连的阎叔叔拿去养，给它喝奶粉、吃鸡蛋。很快它就丢弃了捉老鼠的本事，转化成了一只不会捉老鼠的宠物猫。

小花猫如果没有认真教小猫们捉老鼠，那它就没有尽到做母亲的责任。小猫们虽然学到了捕鼠的技能，但当生活变得可以不用捉老鼠，也可以过得安逸舒适时，也就乐得做宠物了。猫尚如此，何况人呢。