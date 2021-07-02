【OTTAWA天天中文学校作文选登】我的爸爸

我的爸爸

陈美佳 Amy

我的爸爸是一个爱运动的人。他喜欢走路、跑步、骑自行车、游泳、滑冰和玩乒乓球。他每天找机会在家里或者外面运动。因为我的爸爸喜欢活动，所以我和我的哥哥也都学到了怎么做许多不同的运动。

我的爸爸教会了我很多运动，比如游泳、滑冰和打乒乓球。当他教我手和脚的动作时，他会首先展示一下应该怎么做，然后他让我自己试一下，我试完以后，他就像一个真正的老师一样，如果我做的有些动作不对，我的爸爸就会给我纠正一下。当我的爸爸给我纠正我没做好的动作时，我继续尝试怎么做。如果没有我的爸爸给我纠正我的动作，我肯定不会学得那么快。当我没把运动的动作做好，他会保持耐心，不会生气，不会急躁，他会继续跟我练习。所以当我跟他学新东西和运动时，我不会有压力去追求完美，我可以有更多时间玩耍，可以不担心学不会，放松练习新的东西。

我小时候，爸爸教了我怎么滑冰。我们在一个室外溜冰场慢慢的滑，我的爸爸在我面前展示，叮嘱我如果我在滑冰的时候摔倒，他会在后面抓住我，然后再教我动作，给我讲为什么摔倒了和以后怎么防止摔倒。我的爸爸每年都会给我教一个新的东西，每年我们也练习去年和前年学到的动作。怎么游泳也是他教的。当我们去游泳，我的爸爸会演示一下怎么游。有时候当他试着教我一种特别的游泳风格，他会鼓励我直到我可以做到。可是如果我觉得不舒服，或者不想做，我的爸爸就会理解和开始给我教新的东西。他还教我怎么玩乒乓球。我的爸爸乒乓球玩得很好，因为他是垂直拿着乒乓球拍，就说明他能控制他的拍子，这也说明他的控球非常好。他教我怎么拿乒乓球拍子，教我怎么动手臂去打球、接球。我的爸爸也抽时间帮我练习扣球、削球和控制很高的球。当我跟他练习的时候，他从来不会想要赢，他知道我不能打败他。反而，他放松的玩，让我试一试和掌握好怎么动拍子。我每次做一个很好的动作，我的爸爸就会鼓励我继续练习，继续像那样玩。

我的爸爸是个很有耐心的人，当我做错事情，他不会生气，也不会急燥，他会继续帮我练习，继续教我新东西。

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我的爸爸

王加竣 Michael Wang

我有一个好爸爸，他已经陪伴我度过了十二年的有趣时光。

爸爸喜欢带我去各种各样的地方旅游。我已经去过好几个国家，比如:美国、墨西哥、日本、多米尼加和开曼群岛等等。爸爸每次都把行程规划的特别好，因为他总是提前几个月就开始规划我们的旅行。我们大部分的旅行都很成功。这些美好的经历不仅让我玩的很开心，而且还开阔了眼界。

爸爸也喜欢做美食。我很喜欢吃他做的咖喱鸡、牛肉面、韭菜盒子、烤羊排等等。听妈妈说，爸爸年轻时也不会做饭。炒豆角时，把外面炒糊了里面还生着呢。可是他看了很多做饭的视频就慢慢地学会了。

爸爸近视，但他很注重我的视力。所以，爸爸让我从小就学很多运动。我喜欢跟爸爸游泳、滑冰和打羽毛球。夏天到了，每个周末爸爸都会带我骑自行车。冬天到了，爸爸就会带我滑雪。如果天气不好，爸爸就会带我去游泳。一年到头，不管下雨还是天晴，都会有运动的机会。

爸爸还喜欢音乐，所以他很鼓励我学习乐器，比如：弹钢琴、吹笛子和口琴。我每次学一首课外的新曲子，爸爸都会奖励我，然后他把我弹的曲子录成视频发到网上。并且每次我们旅游的时候爸爸总会想方设法去找钢琴让我当众表演一下。经常会有路过的行人停下来欣赏我的演奏，并报以掌声。这时候，我就很高兴，因为我平时的努力都有了回报。

这就是我的爸爸，我很爱他。