文 / 十月 Canada

昨天突然想到一个词“餐桌上的丝绸”，觉得词意很贴合我的心意，于是打算写下此时此刻。

它的特别之处是很轻、很薄，周身有很素净的粉色花朵环绕。有些花开在花园，或者开在野外大地，这些粉色素净的花开在咖啡杯的外围，沙拉盘的金色花边的下面。

方糖躺在罐子里呼呼大睡着，正在享受它甜美的午休时光。它知道那些粉色的花是矜持的，是屹立不动的，不会把它独自留在罐子里而去。它们的关系既是分离的，也是紧密的，与息息相关的。

我喜欢这种唯美的充满想象力的关系，这种关系实在很美妙。我们在空气中互相喜欢充满爱意，我们各自欢愉又互相关注，我们貌似制约而又互不纷扰。

那么，冰凉么？

丝绸初上身时有冰凉感，一种细腻柔弱的冰凉，一种冲向心头的冰凉。直到心中的热烈情致迎上去，容我们一起炽烈一会儿，容我们一起冲刺到冰凉的前沿。我们不禁心头一暖，冰凉也随之而暖。

骨瓷餐具也是冰凉的，我触摸到了它最初传递给我的关于冰凉的思考。

食物感是热气腾腾的，烤鸡是热气腾腾的，蒸汽下的虾饺，雾一般的朦胧中的烧卖。这些广东点心都是那么热气弥漫，让我的眼神儿里充斥着热情似火。

餐馆里的广东点心放在笼屉里，我更喜欢用骨瓷餐具托衬我的广东点心。让热气落在冰凉的盘子里，咬一口甜蜜蜜的蛋黄流沙包入肚。骨瓷餐具的凉意被热气夺了去，容它享乐一会儿暖，容我享乐一会儿此时此刻。

我们的此时此刻。

北京人喜欢吃驴打滚，我小时候就很喜欢吃这东西。我爸爸带我去新街口豁口的小吃店吃，去前门牌楼下面的小吃店吃。

驴打滚，艾窝窝……入口的冰凉又充满温暖。

贡献一张驴打滚与骨瓷餐具在一起的照片，这一时刻你想到什么了？我想到了“餐桌上的丝绸”这个词。