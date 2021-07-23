【新起点律师事务所专栏 】关于抚养费赡养费强制执行的那些事儿（上）

在加拿大安省，法庭关于抚养费和赡养费判决都会自动登记在录在家庭责任办公室（Family Responsibility Office, FRO）。如果抚养/赡养费安排出现在家庭契约（婚姻契约、分居协议或同居协议）中，而不是法庭判决，您仍可以向FRO申请将家庭契约在FRO 登记在册。

FRO专门处理子女抚养费和配偶赡养费事宜，以确保抚养费/赡养费的按期支付。如支付方不按时支付或不全额支付，则FRO会采取相应措施，以强制执行抚养/赡养判决。FRO对于强制执行抚养/赡养判决具有专属权，换言之抚养/赡养判决在FRO登记在录后，抚养/赡养费接受方不可单独采取其他强制执行行为。



抚养/赡养费自动扣减

当法庭判决一方支付定期的抚养/赡养费时，法庭也会颁发赡养费扣减令（Support Deduction Order）。法庭向FRO发送赡养费扣减令，FRO写信通知支付方的雇主（或其它收入来源），要求雇主从薪金中扣减抚养/赡养费金额，并将这笔钱直接转至FRO。然后FRO再根据法庭判决将抚养/赡养费转给接受方。



退出FRO

如果支付人（Payor）和接受人（Recipient）都自愿同意退出FRO，则他们可以将经双方签字的退出通知书寄送FRO。FRO接到通知书后会结案处理。可是，如果接受人正在接受社会救济，并且赡养令已经转给社会民政机构，则提供社会民政机构也要同意从FRO收回赡养令。如果您想退出FRO,您应该先确认赡养判决是否已转给社会民政机构，且是否需要获得其同意。您可以发送转让确认书（Confirmation of Assignment）给社会民政机构来确认此事。

如果支付人没有遵守赡养令并拖欠赡养费，则接受人可单方退出FRO，并单独采取行动，强制执行赡养令。同样，FRO收到此通知后会结案处理。如果接受人正在接受社会救济，且赡养令已转让给社会民政机构，则社会民政机构必须同意退出FRO。

如果您已经从FRO退出，日后遇到赡养费问题再次寻求FRO帮助，您可以再次将赡养令、家庭契约在FRO备案登记，但是支付人和接受人要支付一定的管理费用。

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