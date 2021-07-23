文 / 十月 Canada

爱娅和石头哥结婚十年，纪念日那天请了朋友们一起到家里聚餐，席间石头哥说上月爱娅怀孕了，不过据说胚胎不理想，所以做了流产手术。

爱娅满脸幸福的样子，流产这事对她来说一点悲伤都没有。“大夫说的胚胎不好，优胜劣汰。”她诡计地一笑。

“你就是不想生孩子。”丽丽妈说。丽丽妈的孩子一岁了，当了母亲的幸福感流露的满满当当。她开始滔滔不绝地给爱娅说有孩子是一件特别幸福的事情。爱娅满脸不以为然，笑嘻嘻地说：“我就是不想要孩子。”

丽丽妈看了一眼石头哥，见石头哥也跟着笑嘻嘻的。就问他：“你也不想要？”

“我当然想要，不过刚刚三十五岁还可以再等两年，我再劝劝她。”说完便温柔地望着爱娅。

“去医院，年轻的都排队流产，老同志都排队看不孕不育。我这个老同志排队流产医生都感到奇怪。”爱娅还是嘻嘻哈哈的样子，仿佛说着别人的事情。

“你就不怕以后不好怀孕了？有了就得保胎。”丽丽妈急得不行。

“我就是不想生。”

“你家男人喜欢孩子。”

“我才三十五，你去年生孩子多大岁数？”爱娅问丽丽妈。

“我三十八生的丽丽。”

“你看，我还可以再等到了三十八再生，还有三年。”

石头哥也顺着爱娅的意思说：“三十八生也行。”

大约有两年的时间没看见爱娅和石头哥。平时和爱娅微信联系都是听她说要买房，换大房子换个别墅。

终于有一天，得知爱娅又意外怀孕了，她用了意外这个词。这次她到底想不想生，到底是不是想通了不得而知。就知道医生说她这个孩子绝对不能要，如果生孩子就有生命危险。

“我今年身体不太好，怀孕有危险，要先治病。”

“你都快四十了，现在治病，就算治好了也生不出来了吧！”

“生不出来不是更好，这是好事！我就是不想生。”爱娅的态度还是很坚决。

丽丽妈得知这个事，赶紧约爱娅见面吃饭。

我问爱娅：“你男人什么态度？”

“他好像很受打击，本来准备买婴儿用品了，知道这件事儿以后三天没说话。你说他是什么意思？”

“别管他什么意思了，让他自己想通了吧……”丽丽妈也是非常无奈。

大家觉得这一话题继续说下去也无法改变现况，那就换个话题。

“买新房了？你怎么可以买第三套房子，不是一家只可以买两套么！”我问爱娅。

“假离婚买的。”爱娅满面笑容地说。

“你……？”我很惊讶。

“这么大胆！”丽丽妈更是惊讶。

“明年搬完家请你们来我家做客。”爱娅说。

爱娅的新家到底住没住谁也不知道，她断了和朋友们的所有联系。假离婚终究是成为了真离婚，石头哥说他不能没有孩子。

爱娅在情人节那天，在她的微信主页留了一句话：止于今日。