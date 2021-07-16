美化生话的使者——众乐乐团队美图组作品展示

5月29日，众乐乐团队六周年回顾联欢会的热闹场景尚在脑海里盘旋，一幅幅美轮美奂、惟妙惟肖的画面始终萦绕眼前，欣赏惊叹之余，情不自禁为那些幕后制作者的高超技艺鼓掌喝彩！就是那些美化生活的使者，给我们带来那么多的欢乐和精彩！



1月8日，美图组在摄影大师杨文英老师的策划下，筹备成立！短短六个月，成绩斐然，成品卓著，目不暇接，爽心悦目！

圣诞刚过，元旦将至，春节元宵，三八妇女节，端午节，佳节连连，我们采用何种方式庆贺？制作贺卡，发送图片，多好的倡议！一呼百应，应者云集！五彩缤纷的卡片如雪花般飘逸！《开心厨房》汇演中，一百多张名目繁多贺卡涌动，激起人们心中温馨的浪漫！贺卡画面静止，能否加入几句贺词，用声音传递问候祝福？共同的心意，火热的愿望，激发了创作的灵感！于是美图秀秀、剪映软件下载，智能抠像、色度抠图等功能运用，诸如换背景、加音乐、添文字、画中画，综合采用，为海老会、华人社区、开心分享群、众乐乐六周年汇报增光添彩！

每周一次活动，两个小时嫌短，新作品不断，互相交流，能者为师，切磋琢磨，大有进步！7月6日，选取十来个作品展示，作为半年的小结。

首先亮相的是张爱群制作的古筝演奏《静夜思》！大诗人李白诗歌家喻户晓，伴随悠扬朗诵词，圆月、家乡、诗人，声情并茂，画面清新亮丽。紧接着古筝时而舒缓，时而急促的节奏响起，三个演奏者从容淡定的表情，双手拨弦，低头弹挑动作，轮番呈现，连续三遍，毫无重复，美妙至极！

其次是勇于挑战的陈玉芬独唱《甜蜜蜜》。身着玫瑰红旗袍的她，置身于鲜艳夺目的百花丛中，迎着春风笑容灿烂、表情优雅、动态入场、歌声甜美、口型吻合、自然和谐、浑然一体！

第三个是太极宗师殷秀兰的《二十四式太极拳》，赵焕芝录像，刘桂芝视频合成。大红太极服飘逸，白色球鞋鲜明，端立在绿色草地上，蓝天白云映衬下，朝气蓬勃。起势运手，左右来回，抬腿踮脚，前后转身，拉开合拢，配合协调，一招一式，形象完美，无愧大师称号！赞叹制作者的精湛技术！

第四出场黄梅戏《天女散花》，由李国珍自编自导自演自制作品。嗓音洪亮，戏味浓郁，乃她特色！制作美图可是新手，但她仍然虚心请教，刻苦学习，今天展示作品令人刮目相看。创作思路新颖，画面斑斓，身着绣花黑色旗袍，手围彩巾，耳环摇曳，国色天香仙女，把鲜花撒给凡尘有情人，唱腔委婉！背景选取万紫千红郁金香，人物来回穿梭，唱词口型合一，天衣无缝！

第五越剧《小九妹》，擅长舞蹈的丛燕萍，积极进取，好学上进，尝试越剧，新的突破。高手张岚视频制作，梁祝十八相送长亭为背景，两段同样唱词，设计不同人物造型出场，动作表情各异，可谓独特！前者天真烂漫，娇娆可爱，后者高雅有识，同为争取女子求学，表达真情实感，韵味十足！

手语《月亮代表我的心》，三种版本，各显神通！虚心好学的崔虹，制作手语伴唱视频，精益求精，她设计两种模式。一款与洋人乐队合作，钢琴、喇叭伴奏，洋美女中文歌唱，多才多艺的段曼丽手语表演，动作到位，笑容可掬。中英文对照，人物合影，变化多端！另一款，六位表演者，统一服装，逐个上场，轮流表演，几人组合，全体出镜，动感时尚。画面呈现圆月、蓝天、白云，另有动漫点缀，加上桂林山水、枫叶，暗喻中加两国的友谊，用心良苦！第三款由西人朋友夏力，特意为曼丽制作，同样的伴奏、歌声，采用外来软件，画面特别清晰流畅！曼丽从头饰、耳环、衣服、手指都是蓝色系列，特别养眼，手语动作也格外引人注目！

《心若年轻，岁月不老》朗诵，是今天展示的重量级节目！十八位老人参与，四对夫妻，共六位男士，又一新的台阶！材料由刘桂芝提供，略作修改，分十四组别，各自录像上传，由三位能人合成，制作三个版本，各有千秋。杨文英背景画面多样，音乐温馨，与朗诵词语吻合，和谐柔美。杨捷生作品细致入微，每个人物出场动感十足，显示朗诵者姓名。刘桂芝手法老练娴熟，篇尾以诗作结，凸现主题。共同特点：音量、速度、造型均恰到好处，尤其四对伴侣姿态各异，有的四目相视、含情脉脉；有的双手合拢、相亲相爱；有的勾肩搭背、琴瑟和鸣；有的异口同声、心心相印。观者由衷钦佩！最后合成一个画面，同声发出“心若年轻，岁月不老”的心声，何等容易！但她们都做到了！为她们的精湛技艺，超群智慧，点赞夸奖！

高超技巧並非凭空而来，是她们勇于探索，敢于实践、善于思考、不断修改、力求完美，才有了最后的结晶。今天展示与往常不同，观赏每个作品后，由制作者谈过程体会，旁观者评论感受，取长补短，共同提高！

回顾六个月的每周一次活动，请高手讲新款经验，微信群反复交流，美图组成员，不同程度均有进步，从《向八十岁进军》十人参与，到今天的十八人，参与过程就是在追求美好生活。正如赵焕芝感言，夫妇俩排练足足化了三个小时，化妆、选服装、高矮相衬、捉摸台词动作，欢乐高兴绝对是一帖对抗疫情的良药和一条康庄大道！这里尤其要赞誉刘洁，身在国内，一如往常关注美图组动态，积极参与活动，即使深夜，仍热情高涨，献计献策，给予鼓励！

古稀老人，抱团取暖，敞开胸怀，热爱生活，用诗抒发，安康愉悦，永远年轻，彼此共享！91岁高龄的叶远芳老人，闻讯赶来共享，高歌一曲《妈妈留下一首歌》，旋律优美，满怀欢乐，神情开朗，底气十足，哼鸣远扬，树立榜样！我们依然与时俱进，跟上时代脚步，保持童心，追逐时尚。

众乐乐团队美图组无疑是美化生活的使者，今天展示只是其中一部分，愿他们再接再厉，新作频出，让我们生活在美好的岁月里，为酷热的夏日送来清凉舒爽！为严寒的冬天带来温暖阳光！

文／华韵琴声