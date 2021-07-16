【新起点律师事务所专栏 】关于子女抚养费的那些事儿（下）

抚养费支付多久？

通常来说，抚养费需支付至子女成人以及完成大学学业(first post-secondary degree)。



抚养费能否一次性支付？

通常而言，抚养费是按月支付。但在一些特定情形下，如一次性支付合理，且支付方有足够经济能力，则法庭也可判决一次性支付。此外，法官还有可能对于抚养费支付予以一定限制或条件，比如法官可以要求支付方的遗产受制于抚养费支付，换句话讲，即使支付人意外逝去，其遗产执行人仍要从遗产财富中支付抚养费。



分割监护权(Split Custody)情况下如何计算抚养费？

分割监护权，是指一个或多个子女跟随父母一方主要居住，其它子女跟随另一方主要居住。在分割监护权的情形下，父母双方应分别依据抚养费指南计算应支付对方数额后，将数额抵消（set-off），支付金额大的一方将差额支付给另一方。



子女抚养费能否变更？

如在法庭判决后，发生了实质性情形变化，且此实质性变化如已知会导致前判决有不同的判决结果，则任一方可向法庭提出申请变更子女抚养费。



财务信息披露义务

因为抚养费金额基于支付方收入金额予以计算，从而在抚养费接受方的书面要求下，支付方有每年披露个人财务收入信息的义务。如支付方拒绝披露其财务收入信息，则抚养费接受方可向法院提出申请，强制支付方提供财务信息。



抚养费对个人所得税的影响

抚养费对个税的影响，情形很多比较复杂，建议咨询专业税法律师或会计师。通常而言，在分居协议签署日或法庭判决日（统称为起止日commencement day）之后支付的抚养费，对于支付方而言不可抵免其收入(not deductible)。对于抚养费接受方而言，不计入其收入金额(not taxable)。

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