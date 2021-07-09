[OTTAWA天天中文学校作文选登]游乐高乐园&我喜欢的一个成语

游乐高乐园

天天中文七年级 张俊程

去年，我们一家去圣地亚哥旅游。其间，我们去了乐高乐园。我们乘飞机到达圣地亚哥，然后乘坐出租车到达乐高乐园。

我真的不知道我对乐高乐园的期望是什么，但是当我看到游乐园周围的墙壁都是由五颜六色的乐高积木制成时，我感到惊讶。公园外还有一个由乐高积木制成的微型地球仪，以及许多停放的汽车。一进到园里，我就看到了无数家商店。我有一张乐高乐园地图，这对于在游乐园中导航非常有帮助。在查看地图时，我立即看到了一些我想去的地方，还有一些我不想去的地方。我们从一个与乐高忍者有关的地方开始。它有一些很酷的乐高雕塑，但我们很快就继续前进。我们去的下一个地方是城堡风格的地方，有一些超高层建筑。乐高主题场所的乐高积木不多。至于下一部分，就是一个海盗区了，有一些非常酷的游乐设施。我们继续前进，那里有一艘船，上面挂着水炮。我们和其他人一起用水炮互相喷洒，到最后，我的全身都湿了。还有一个木制的游乐设施，玩起来很有趣，但是乐高玩具却不多。穿过公园的一半，我们去了一个超长的水下区域。我们在水下发现了一些很有趣的乐高玩具。之后，我们浮出水面，我得到了一个很有意思的纪念品，钥匙扣上的一块乐高积木。

我们在乐园玩了一整天，直到各种各样的彩灯亮起，我们才恋恋不舍地带着许多照片离开了游乐园。

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我喜欢的一个成语

天天中文七年级 董冠君

我们最近学了两个成语故事，一个是《胸有成竹》，一个是《掩耳盗铃》，我最喜欢的成语是《胸有成竹》。

《胸有成竹》讲的是一位叫文与可的画家，他在房前屋后种了很多竹子。每天无论发生了什么，他都雷打不动地会去观察那些竹子。观察完竹子之后，他就会照着他种的竹子去画画，他画的竹子跟真的一模一样。后来，有一位文学家看到了文与可的一些作品，特别佩服他，文学家就写了一首诗夸他。诗里写了一句：“与可画竹时，胸有成竹。”这个句子的意思是文与可画竹子的时侯，已经知道他要怎么画竹子了。他之所以竹子画得好，是因为他画竹子之前，心中已经有了竹子的各种形态，所以他能把竹子画得栩栩如生。

这个成语故事告诉我们，做一件事情之前需要已经有了主意，并且做好各种准备。我在新加坡学习华语的时候，老师让我们平时学习很多好的文章，背诵很多好词好句，到口语测试和作文考试的时候，我就已经胸有成竹地可以对答如流了。

我喜欢《胸有成竹》这个成语故事，它告诉我们做任何事情前都要做好准备，这样不仅可以减少犯错，而且可以更有效率地完成它。