文 / 十月 Canada

今天是阳光明媚的日子，我听见窗外有叽叽喳喳的鸟鸣。

有一只鸟好像在唱歌，感觉它今天的歌声比平日里有更劲的旋律。之前，我会听见它哼唧悲哀的旋律，惹人心慌的那种调儿，我便会不由得随着它的悲哀的调子而想起令人悲泣的事儿。

谁还没有几件悲泣的事儿呢。

连衣裙买砸了，到家就不喜欢了，悲泣；挺漂亮的一双高跟鞋，走着走着鞋跟儿突然掉了，悲泣。想吃饺子，想吃我姥姥包的韭菜鸡蛋馅儿的饺子，我姥姥去世很多年了……悲泣。

今天我本不应该悲泣。

天突然间阴起来了，阴影里有几个人好像也没有急着赶回家的意思。一男几女一开始嘀嘀咕咕，后来声音越来越大，语气越来越急促。

其中那个男人的声音喊着说：“我有这个症状好几天了，是不是因为第二针疫苗的关系”。听罢，几个女人突然就同时退后了一步，粗腿肥腰的一个说：“不会了，快回家去了。”说完她直接扭头就走了。

我把后院的树枝放进纸垃圾袋里，我很希望他们尽快离开我的视觉范围之内，去其它地方继续他们的叨叨叨叨。

男人有点不知所措，他觉得那个离开的女人一定是因为他说了刚刚那些话的原因。他看了另外几个女人一眼，觉得她们也开始与他拉远了距离。至少，她们互相说着无关紧要的其它话题，眼光的聚焦里不再涵盖他了。

男人悻悻地挥动着手臂，又把双手插进裤兜。他无法找到一个方式让自己显得自然又不局促。

街道上跑过来几个骑自行车的孩子，男人冲着孩子们的背影喊了一声：“慢一点，看看这个指示牌。”然后便借故离开了。几个女人发现男人离开了，于是几张面孔凑得更近了。我没有听见她们说什么，只见她们开始大笑。

“要下雨了。”骑自行车的孩子们又回到了街道，他们冲着女人们喊。

“快回家，停下吧。”另外一个梳马尾的女人喊起来了。

人群散开了，乌云没有散开的意思。我拿出手机看了一眼天气预报，预告是这么提示的：明天是阳光明媚的日子。