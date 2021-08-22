影响了我整个人生的宠物——Jon和他Haggis的故事（二）

文章作者：Jon Organ 翻译整理：于荣宁 August 2021

5岁的Jon

Jon和狗

Haggis性格不但有温柔的一面，而且还有活泼的一面。它总是变着法子和我们玩，在房子里互相追逐，在楼梯间把球扔上扔下，在草坪上跑来跑去。它有一个独门绝技，就是能在飞奔中突然刹车并快速转身，因而赢得了“白旋风”的雅号。Haggis还是一只很懂节制的狗，它从来不会让自己玩得精疲力尽，大汗淋漓，它知道什么是适可而止，每当它跑到妈妈身边坐下，我们就知道它是在向我们宣布游戏结束了。

父亲退休后，养成睡午觉的习惯，Haggis总喜欢陪着他。每天午饭过后，Haggis陪着父亲来到卧室，父亲为它解开狗绳，自己也解开皮带，他们各自抱着毯子，呼呼大睡。像所有的狗一样，Haggis每天最享受的时刻是和我们一起散步。它一会儿嗅嗅这儿，一会儿闻闻那儿。似乎在推断这里曾发生过什么？它也在树根墙角撒尿，是为了宣示自己曾“到此一游”。特别值得一提的是，我从小学到高中，每天放学，Haggis都会在我下车的地方等我，不论雨雪风霜还是烈日高照。

Haggis俨然是我们家的重要成员。万圣节妈妈会为它做一套小服装，Haggis喜欢穿上它汪、汪地歌唱。圣诞节，Haggis也能在圣诞树下找到属于自己的礼物，那是藏在小袜子里的一个特别的鸡爪。

步入青春期的Haggis，也有你侬我侬的想法，它喜欢与异性纠缠，终于在一个浪漫的周末，Haggis一不小心就当了父亲，其实这是另一家母狗的主人设下的美丽圈套，那个以身相许的母狗后来产下了三只可爱的小狗，然而作为父亲的Haggis只见过它们一次，但它的寿命却远远高于它们。

Haggis对我的影响是非常大的。上小学时我的第一次演讲，说的就是关于Haggis。现在35年过去了，可以说Haggis已成了我生命中某一特定阶段的重要符号，不提它，我的人生里程就不完整。和Haggis在一起的日子，我们改变了它，它也改变了我们。记得Haggis刚来我们家时，它害怕洗澡，也不喜欢剪指甲，起初是我们用软硬并施的方法强行给它洗澡剪指甲。弄过几次后，它渐渐感觉洗澡剪指甲后身体是多么舒服，于是再也不反对洗澡剪指甲了。Haggis是一只非常重感情的狗，随着时间的流逝，它对我们的依恋也越来越深。有一次，我母亲外出，需要离开几天，尽管我和父亲都在家，Haggis还是不开心，它或躲进母亲的衣柜里，或躺在母亲的鞋子边，寻找着母亲的气息，日思夜想，直到母亲回来时，它才欢呼雀跃。还有一次我们全家外出，把它寄养在邻居家，结果它以为我们抛弃它了，几天不吃不喝，愁眉不展。等我们回来时，它还是满脸委屈，好几天都没有缓过劲来。这两件事对我们震动很大，爱就是生死相守，爱就是不离不弃，以后不论走到哪里，我们都要带着它。正是因为有了爱的滋润，Haggis的生命长达17年，这绝对是一个奇迹。科学证实，狗的一岁相当于人的5岁，Haggis的寿命长达17年，相当于人活到了85岁，这是相当罕见的。

未完待续