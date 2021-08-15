购房攻略：安省夫妇因信用分为零房屋按揭遭拒,买房前如何提高自己的信用评分？（上）

买房之旅有时候并不像想象那么顺利，多多少少会遇到一些控制以外的情况，就像你已经找到自己心仪的房子，想要把它买下来的时候，有可能你的抵押贷款利率会很高，因为你在购买之前的几个月里忽略了你的信用评分。所谓信用评分是专门信用机构给个人信用分数，以帮助银行和其它贷方确定个人是否有良好的信用。信用分数通常在300到900之间，分数越高，意味着某人信用越高，借贷的风险也越小。

安省夫妇因信用分为零，申请房屋按揭遭拒

最近CTV报道的安省一对夫妇兴冲冲地到银行找经纪申请房屋按揭，却遭到拒绝，对方说他们信用分为零，银行经纪说他们也没有办法，这对夫妇于是找当地媒体求助。这对夫妇来自安省的Whitby，女事主名叫Patricia Bartkiw，其丈夫叫Myron，他们在当地租住房子，原本计划出去旅游，但COVID-19疫情开始了，他们于是改变计划，决定先买套房子，以便到退休时卖掉房子再周游列国。但万万没有想到的是，他们希望申请房屋贷款的要求惨遭拒绝，银行方面说，他们的信用分为零，或者说找不到他们的信用分。女事主Patricia说，她和丈夫一闻此言吃惊不小，立马就傻了眼。她说自己不是不关心信用分的人，据她所知，在2017年7月，她的信用分为771，2020年5月是670，但是到10月想买房时，却变成了零。

记者于是向信用机构Equifax查询，该机构的一位发言人表示，“信用评分的计算方式不同，需要进行一些活动才能产生评分。虽然没有零分之类的东西，但在一段时间没有信贷活动之后，消费者可能不知道，他们的信贷档案可能就变得无法得分。由于（他们）缺乏报告的信用活动，因此（他们的）信用档案无法评分。”最后经CTV和Equifax的帮助，他们的信用问题已得到解决，他们可以获得按揭，购买他们的梦之屋了！

买房前如何提高自己的信用评分？

大家都已经知道信用评分是很重要的，为了避免未来会出现这种尴尬的情况，在买房之前我们需要做些什么事情，来提高自己的信用评分以确保最佳的抵押贷款利率呢?于军、孙维团队来给大家支招。