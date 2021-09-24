时逢佳节(中秋)倍思亲

(愐怀二姊(朴)羽仙一周年)

渥太华 / 叟声

二姊羽仙瞬一年，时切縈怀心恻歉；(1)

由于疫疠正扩散，交通封防管控严；

临终未能见一面，无限凄怆与遗憾。

忆姊自小好学譞，家藏经书矻研览；

立志陶钧父业缵，就读镇师与文專；(2)

师从名儒滌老传，藻思酣畅炳蔚隽；(3)

全省作文大竞赛，一举摘冠风望烜；(4)

同窗葵衷纷抒笺，情赏时兄心扉绽；(5)

挚恋八年天作联，凤凰于飞惬慱欢。(6)

执教沪校锦程展，衿契协偲温馨缱；(7)

学识通洽諄诲擅，屡获奖誉桃李虔。(8)

迨至文革巨浪掀，夫君下乡教改践；(9)，

不幸染疫医误躭，爆痢猝逝撒人寰；(10)

遗下一女二男囝，顿丧父庥成弧囡；(11)

突遭噩运姊恸瘨，痛不欲生愁肠断。(12)

当时我亦罹厄壈，力不从心慰佽援；(13)

幸姊痛定志毅坚，自力自強振克难；(14)

顾复三孺均稚孱，不能再失母怙怜；(15)

恕苦含辛抚仔肩，劢撐门庭重任担；(16)

诸甥亦皆知奋勉，成才立业孝侍萱；(17)

姊得颐愉享天年，遐龄而终衰长眠；(18)

时逢佳节倍思姊，崇节懿行肄楷范；(19)

诔诗数行追悼挽，心香一炷遥叩奠。

［注释］

（1）羽仙——即羽化登仙（仙逝）。侧歉——悲痛抱歉。

（2）陶钧——制陶器用的较轮，比喻造就培养人才。父业缵——继承父亲的事业（父亲曾教书办学）。镇师与文专——指镇江师范与文史地专科学校（三年制大专）。

（3）名儒滌老——系镇师任教国文的吳滌楼老师，是著名的国学大师（后调任文史地专校校长），朴姊及时中兄都是他的得意门生，对朴姊尤为器重，选姊再入读他任校长的文专进修深造。（当时镇师是名校，荟萃了不少声名卓著的专家学者，除滌老外，还有如书画大师趙八雁老师、工艺大师张宜生老师等）。藻思——写作的才思。酣畅——文章表达发挥充分，淋漓尽致。炳蔚——文采鲜明华美。隽juàn——即隽永，文章意味深长。

（4）摘冠——获得第一名。风望——名誉声望。烜——盛大、昭著。

（5）葵衷——向往思慕的内心。纷抒笺——抒：表达，笺：书信，意即纷写仰慕追求的情书。情赏——心意所爱。时兄——指徐时中同学。心扉绽——打开心门，意指情怀为心爱的人倾启。

（6）挚恋——挚：亲密、诚,恳，恋：思念不舍、男女相爱。天作联——联：结合，即天作之合。凤凰于飞——比喻婚姻美满。惬——称心快意。慱tuán——圆满。欢——喜爱。

（7）衿契——情投意合。协偲sī——和谐合作辅助，相互切蹉督促。温馨缱——温暖馨香，情意缠绵。

（8）通洽——精通广博。擅——有专长（教学教具上有所革新创造）。虔——敬重。

（9）教攺践——指时中兄随任教的上海师院（今上海师大）下乡（至安徽屯溪）搞教学改革。

（10）医误耽——医生误诊为流感，药不对症，眈延了治疗，实则是染上了发病迅猛的爆发性菌痢而猝死。

（11）父庥——父亲的庇护。

（12）突遭——即突如其来地遭遇到。噩运——親密人死亡的不幸事故。恸瘨diān——极度哀伤痛哭而晕倒。

（13）厄——灾困逆境。壈lǎn——道路坎坷困顿、不得志。

（14）痛定——悲痛比较平稳镇定下来之后（痛定思痛以后）。志毅坚——思想理智毅力坚強起来。振克难——重新振作精神，克服一切困难。

（15）顾复——反复顾念（指父母对子女的慈爱之心）。孺rú——孩子。稚——年幼:。孱chàn——弱小、懦弱。母怙hù怜——母亲的依靠和爱怜。

（16）抚仔zǐ肩——担负起抚养的责任。劢撐——努力支持。

（17）成才立业——这句指女儿在中学工作，长子留学北美，任教大学及公司高工，次子工厂习艺，皆各学有专长和职业。孝侍萱——孝敬母亲。（萱：即萱堂，代表母亲）。

（18）颐——保养。愉——快乐。天年——人的自然年岁。遐龄——长寿。衰长眠——因老衰而去世（享年99岁）。

（19）佳节——指中秋佳节（姊于2020年10月1日国庆与中秋双庆佳节后不久，于10月9日仙逝）。崇节懿行——崇高美善的节操品德。肄——学习。楷范——模范、榜样。