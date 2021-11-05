【OTTAWA天天中文学校作文选登】遇到的有趣的人

六年级二班 梁诗蕊

在我的生活中，我遇到的有趣儿的人并不多。

由于Covid-19，几乎所有活动都被取消了，我们只能在互联网上互动。在那里我遇到许多有趣儿的人。

我的一位在线朋友非常有趣。因为他一直喜欢将粤语成语翻译成英语。我觉得这很有趣，因为除了我自己，我从未见过有人这样做。

我另一个有趣的朋友几乎分享了她所做的所有事情，这使一切都变得怪异。我觉得这很有趣，因为我从未见过有人与我分享这么多的活动。

最后还有一个有趣的朋友，对我来说就像是双胞胎。她和我一样大，我们都喜欢美学和可爱的东西。我们通常会互相发送墙纸、个人资料图片等。她非常喜欢艺术，并且非常擅长艺术。她与其他人不同，因为她不在乎你是否窃取她的艺术风格。我觉得她很慷慨。



另一方面在网络互动上，我也有很多有趣的同学。

其中一个是一个女孩，她没有音乐根本就无法生存。还有位非常幼稚的家伙。他和我们大多数人一样的年龄，但他的行为像一个4岁的孩子。

最后一个是一个喜欢争论一切的女孩。如果你做一件令她不愉快的事情，她将与你长期争论。我想她将来肯定会成为一名好律师。

这些都就是我在互联网上所认识的有趣儿的朋友和同学。他们给我的生活带来了无限快乐！