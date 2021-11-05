——为纪念知青生活四十五年而作
文 / 东方欲晓
（一）
野岭深涧宽梁，苗青水潺泥香。映山红满天，更助春情激荡。激荡激荡，落户广阔山乡。
（二）
一床一桌一灶，两凳两桶两瓢。五片木板门，构成全部家当。幸好幸好，黄牛为邻关照。
（三）
红苕洋芋苞谷，咸菜清水萝卜。城里学生娃，没米没油没肉。忍住忍住，填饱肚子作数。
（四）
无亲无戚无故，嘎嘎舅舅姨叔。知青母姓王，全队连成家族。随俗随俗，长辈喜爱照顾。
（五）
夜半北风骤起，林吼犬吠猫泣。柴门破似筛，穿透薄被脚底。捂紧捂紧，漆黑坐盼天明。
（六）
春雨催促农时，亮腿斗笠蓑衣。弯腰又屈膝，后退就是前行。啄泥啄泥，水面秧苗亭立。
（七）
烈日锄草坡西，赤膊乌黑汗洗。苞谷叶似刀，划出道道血迹。歇息歇息，跳进山涧凼底。
（八）
雪薄水冻风嚎，煤红蒸腾屋闹。今日不出工，只缘老天感冒。真好真好，姑娘小伙打俏。
（九）
丰胸凤眼长发，田作庭务行家。坎下农家女，正值十七年华。有她有她，劳累粗食算啥？
（十）
满星风轻鸣蝉，坦胸旱烟蒲扇。光条娃娃窜，晒坝闲语不断。我盼我盼，年顺囤满钵满。
（十一）
八九槤杆齐响，三四木锨挥扬，两台风车转，豌豆麦子满场。称量称量，汗水浸出舒畅。
(十二)
千日困苦飞渡，增高增壮英武。家家道声娃，前途风景莫误。泪出泪出，乡情亲情永驻。