——为纪念知青生活四十五年而作

文 / 东方欲晓

（一）

野岭深涧宽梁，苗青水潺泥香。映山红满天，更助春情激荡。激荡激荡，落户广阔山乡。

（二）

一床一桌一灶，两凳两桶两瓢。五片木板门，构成全部家当。幸好幸好，黄牛为邻关照。

（三）

红苕洋芋苞谷，咸菜清水萝卜。城里学生娃，没米没油没肉。忍住忍住，填饱肚子作数。

（四）

无亲无戚无故，嘎嘎舅舅姨叔。知青母姓王，全队连成家族。随俗随俗，长辈喜爱照顾。

（五）

夜半北风骤起，林吼犬吠猫泣。柴门破似筛，穿透薄被脚底。捂紧捂紧，漆黑坐盼天明。

（六）

春雨催促农时，亮腿斗笠蓑衣。弯腰又屈膝，后退就是前行。啄泥啄泥，水面秧苗亭立。

（七）

烈日锄草坡西，赤膊乌黑汗洗。苞谷叶似刀，划出道道血迹。歇息歇息，跳进山涧凼底。

（八）

雪薄水冻风嚎，煤红蒸腾屋闹。今日不出工，只缘老天感冒。真好真好，姑娘小伙打俏。

（九）

丰胸凤眼长发，田作庭务行家。坎下农家女，正值十七年华。有她有她，劳累粗食算啥？

（十）

满星风轻鸣蝉，坦胸旱烟蒲扇。光条娃娃窜，晒坝闲语不断。我盼我盼，年顺囤满钵满。

（十一）

八九槤杆齐响，三四木锨挥扬，两台风车转，豌豆麦子满场。称量称量，汗水浸出舒畅。

(十二)

千日困苦飞渡，增高增壮英武。家家道声娃，前途风景莫误。泪出泪出，乡情亲情永驻。