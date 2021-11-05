一、(唱第一遍)

（××社团组织名），云集华翁妪；

异国他乡缘相遇，一见亲如故。

定期欢会晤，畅谈心旷舒；

老人彼此殷关注，温馨遣耆暮。

棋画书，拳歌舞，⑴

办庙会，集祝嘏，⑵

作讲座，旅遊举，⑶

怡情健体神矍遒；⑷

欢乐开怀，百病除，年迈健康最幸福。

二、(唱第二遍)

(××社团组织名），荟萃华翁妪；⑸

越洋万里缘觏聚，相见亲如故。

定期欢会晤，畅谈心旷舒；

老人彼此殷关顾，温馨夕阳度。⑹

节庆日，曲艺抚，⑺

乐公益，慨捐助，⑻

璧合促，敦邦睦；⑼

焕发二春余热奏；⑽

颐养天年，踔厉慺，映天晚霞灿曛煦。⑾

［注释］

（1）棋——指围棋、象棋等比赛。画书——中、西画、书法习作与展览。拳——练太极拳等。歌——指教唱歌曲。舞——指跳交谊舞、广场舞、扇舞、劍舞等。

（2）集祝嘏——嘏gǔ：祝寿，即集体祝寿。

（3）作讲座——如做医学保健知识讲座等。举——举办。

（4）矍jué——即矍铄，指老年人精神好。遒qiú——强健、有力。

（5）荟萃——聚集。

（6）夕阳度——安度晚年。

（7）节庆日——指春节或中秋节等。曲艺抚——抚：慰问，指在节庆日组织文娱队赴养老院、老年公寓等场所演出慰问。

（8）乐公益——乐于搞公共有益的事如搞环卫、防疫、救灾等。

（9）璧合促——指促进两岸和统。敦邦睦——指诚心城意增进邦交友谊、族群和睦相处（以上⑴⑵⑶⑺⑻⑼都是社团组织的经常主要活动）。

（10）煥发二春——人生在生理上虽只有一个青春,但在心理(精神)上可有第二个青春(可发挥活力)。余业奏——奏：奉献，即奉献余热。

（11）踔厉——精神振奋。慺lóu——黾勉、勤恳。映天晚霞——映照在天空的晚霞，灿——灿烂(鲜明)，曛——夕阳余晖，煦xù——温暖，这句形容晚景非常美好幸福。

［说明］

在渥太华有好几家华人耆老联谊社团组织(如海老会、华老联谊社、俏夕阳老俱部等)。曾在一次聚会上听到一首“玉兰溪之恋”的歌曲，音调十分优美动听，乃萌发拟借此曲填写一首“华耆联谊会之歌”供聚会时咏唱。几经修改现发表如上，提供各华耆联谊社团组织参考，以供开会时助兴。

关于“玉兰溪之恋”的曲谱，通过互联网‘百度(Baidu)’中搜索到此歌的简谱一并供参考。