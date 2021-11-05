在安省夫妻离婚,家庭财产应如何分割？

安省家庭法认定，夫妻双方在婚姻关系中共同承担赡养子女、家务管理以及赚取收入的责任。法律把婚姻看作是一个平等的合伙契约。当婚姻终结时，这种合伙关系就会终止且财产必须被分割。

基于对夫妻双方同等贡献的承认，通行规则是平分任何财产，50-50，包括在婚姻期间你们获得的财产，以及你们在分居时依然保有的财产。如果婚姻结束，您带入婚姻的婚前财产仍归您所有，但这些婚前财产在你们婚姻期间的任何增值都必须被平分。

对于这些规则也有一些例外。法律允许您在婚姻结束时自己保留一部分您拥有的财产。这类财产被称为除外财产（Excluded Property）。它包括：

• 婚姻期间您收到的由别人赠送礼物，而不是由配偶赠送的礼物；

• 婚姻期间您继承的财产；

• 由于某人去世，作为受益人，您从保险公司获得的保险金；

• 您获得的或您有权获得的，因人身伤害所获得的赔偿金，如车祸。

对于这些通行规则而言，家庭住宅是另一个例外。法律认定，当您的婚姻终结时，家庭住宅的全部价值必须平分，即便你们其中一个人在婚前就已经拥有了这所房子，或作为礼物获得了这所房子，或继承了这所房子，都是如此。换句话讲，不同其它财产，您不能将家庭住宅在结婚时的价值作为自己的婚前财产。

您与您的配偶可以一致同意一种不同的分割方法。或者，在一些情况下，您可以向法庭要求按不同的分割方式分割财产。法庭只在一些非常特殊的情况下、且如果按50-50分割将对其中一位极为不公平时，才会改用其它的财产分割方法。

你们必须遵守的、用来计算财产价值，并在您与您的配偶之间进行分割的法规是非常复杂的。向律师咨询这些法规在您个案中的应用将是明智之举。



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