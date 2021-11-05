《红烧肉》（三）李约翰与韩可

文 / 十月 Canada

“我有个朋友，中学的时候分开了，叫我去南方过冬。我们好多年没联系了。我厌倦了目前的工作，太久了。我需要休息休息。”他说。

“是女人么？”张春娇问。

“不是女人。”李约翰隐瞒了他提到的朋友的真实性别。

韩可是李约翰喜欢过的女孩。

有一次，李约翰在操场上挥汗如雨，他感到一旁好像有一道目光一直注视了他许久。他猛地一转头，看见了韩可。

在学校里，他与韩可是同班。那个一入学就指着他的头又指指楼梯的女孩，对他说：“你背我上楼吧，我不想走了。”当时李约翰感觉有点莫名其妙，不过他没说话，就真把韩可背上去了。

事后他还是觉得莫名其妙，但他开始注意起这个女孩。

还有一回李约翰和妈妈走在路上，韩可迎面走过来，他急忙冲韩可招手。“妈妈，那是我的同学。”他指着韩可径直走过的背影对妈妈说。当时韩可径直走过，看也没看他。“咦，她怎么没理我。”他也是一番莫名其妙。

私下里，韩可一直都关注着李约翰的一举一动，她喜欢这个有点傻憨憨的男孩。同时，李约翰也被这个有点神秘感的女孩吸引着。

在各自的互相关注与喜欢的暗流中，随着李约翰的辍学，韩可随父母搬迁去了南方城市，两人从此便断了联系。韩可大学毕业后结了婚，又离了婚。离婚后的韩可意志消沉了一阵，也是这个时期，让她一时想起了李约翰这个人。

她打听到李约翰工作的地方，给他打了一个电话，言语间表达了让他来南方看看的意思。

韩可的突然来电，对李约翰来说也是一股清流，给他沉闷的婚姻生活带来了一丝意外，他对往事的回忆霎时间无比清晰。他想起背韩可上楼，想起她那热烈的带着弧度的射向他的目光；想起她偶尔的漠然态度。

在几近思考权衡后，他决定去南方度过冬天。