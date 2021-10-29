贺颂多伦多安大校友会成立

渥太华 / 叟声

欣闻省城喜讯传，安大校友会隆诞，（1）

俊士弘毅思眭远，负笈越洋矻诵研，（2）

博学笃行至诚坚，时铭校训剴遹践，（3）

学海泳舟劈浪趱、攻索新知穿铁砚；（4）

敦睦窗谊挚关怀，团结互助恆偲勉，（5）

立业殊方鸿猷展，同心戮力齐扬帆，（6）

融入族群乐业安，共谋幸福共昌繁，（7）

胸赍母校飲思源，藏器待时多贡献。（8）

［注释］

(1)省城——指加拿大安大略省省位多伦多市安大校友会。隆诞——近接原安大电子系副主任张华磊老师发来电邮(E-mail)，欣悉安大校友会于去年1月11日在省城多伦多市(Toronto)宣告成立，首届理事会隆重诞生，特斌诗一首致贺。

(2)俊士——指学业优秀拔萃的士子。弘毅——抱负远大，意志坚强。思眭远——眭suī：目光深注，即思想目光深远。

(3)至诚坚——至诚、至坚，连同‘博学、笃行’是安大的校训。剴——切实。遹——遵循。践——实行。

(4)这联的前句意指学海（知识海详里），泳舟（游泳、行舟，比喻求知、做学问），劈浪（劈波斩浪，比喻奋力拼博，排除克服一切困难)，趱zǎn（快速追赶前进）；后句意指孜孜不倦，刻苦钻研，探索掌握崭新（高、精、尖）的科技知识。

(5)敦——厚道，诚心诚意。挚——亲密。恆——经常。偲勉——相互切磋、督促、鼓励。

(6)殊方——异国他乡。齐扬帆——比喻一起为前程奋斗。

(7)融入族群——加拿大是多民族的国家，彼此融洽和睦相处。乐业安——安居乐业。

(8)胸赍朝阻——胸怀祖国。飲思源——比喻不忘本（飲水不忘掘井人，游子不忘祖国的培毓）。藏器待时：藏——储藏，器——指才能。比喻学好本领，等待时机施展。语出《周易·系辞下》“君子藏器于身，待时而动。”赕——奉献，为国家社会作贡献。

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咏赞爱心抗疫慨捐献

渥太华 / 叟声

接奉复邮益奋忺，久旱逢霖偕同感；⑴

拜读佳作一篇篇，感人事迹激心弦；⑵

最是校友急募援，觅购罩衣慨捐献；⑶

江淮学子梓念稠，尽力佽乡承仔肩；⑷

殷情爱心倾肝胆，崇德懿行卓楷范；⑸

齐心協力抗疫难，祈佥平安乐业展。⑹

［注释］

⑴益奋忺——更加格外地兴奋欢欣。久旱逢霖偕同感——由于疫疠，很久未通音讯，近接华磊老师发来的回邮后，诚如来函中所说有如“久旱逢甘霖”般的喜悦，大家都有此共感。

⑵激心弦——意指拜读了发来的一篇篇感人肺腑事迹的佳作，令人非常激动。（尤其是“心系疫情与子同仇”一文，扣人心弦，感人至深）。

⑶这联即指邮来佳作“心系疫情与子同仇”——文中所叙多市安大校友诸君闻悉鄂汉爆发新冠肺炎疫疠后，心急如焚，立即紧急动员，展开募资支援行动,不辞辛劳，不畏严寒雨雪，想方设法，四处寻觅购捐防疫口罩、防疫衣物的感人事迹。

⑷梓念——梓：指桑梓，即对祖国家乡关注眷念的情怀。稠——非常浓厚。佽乡——帮助家乡。承仔肩——担当、担负起一份责任。

⑸殷情——深厚的感情。倾肝胆——比喻对人对事尽心尽力，非常忠诚。崇德懿行——高尚的品德，美善的义举。卓楷范——堪为卓越的模范。

⑹祈佥平安——祝愿大家都能平安度过疫灾。乐业展——安居乐业,谋发展。