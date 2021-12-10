【新起点律师事务所专栏 】什么是婚姻契约？签署婚姻契约的重要性？(上)

婚姻契约（Marriage Contract）是配偶双方于婚前或婚后，在表示真实、自愿平等的基础上签订的协议。其主要内容包括双方在分居或离婚时，对于家庭财产分割、配偶扶养费(Spousal Support)、子女抚养费(Child Support)等诸多事宜予以书面协定。如双方于婚前签订此协议，即我们通常讲的婚前协议（prenuptial agreement）。

Opened red box with golden wedding rings on marriage contract, closeup



作为公法救济，安省家庭法对于婚姻配偶的权益予以了较完整的规定。安省家庭法视婚姻为一个平等的经济合伙契约。当您的婚姻终结，则您在婚姻期间所得财产以及您带入婚姻财产的增值部分，都应一分为二：一半归您，另一半归您的丈夫或妻子。需要注意的是，此默认平分规则也有例外情况。法律还规定您与您的丈夫或妻子有平等的住在家庭住宅内的权利。此外，当您的婚姻终结时，您本人及您的子女可能有资格获得赡养费或抚养费。

既然安省家庭法对于婚姻终结时的主要事项已作出安排，为什么配偶双方还需要签署婚姻契约呢？作为私法救济，如果配偶双方认为安省家庭法某些规定不适用于其配偶关系，则他们可以在婚姻契约中另行安排。

签署婚姻契约的最常见情况/理由如下:

• 配偶双方的财产或收入悬殊，从而要求不平等分割家庭财产；

• 避免家族企业落入旁人之手；

• 希望将特定遗产或赠予（比如祖居）保留在自己的家族；

• 需要对前一次婚姻中的子女予以保护。

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