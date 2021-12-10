文 / 十月 Canada

一朵玫瑰在浅橘色中盛开，一朵玫瑰在媚粉色中盛开，第三朵玫瑰在水蓝绿色中盛开。三朵玫瑰身旁的绿叶们未掩饰得意洋洋之情。

治愈心。

我读一首诗：笑相遇，似觉琼枝玉树相倚，暖日明霞光烂。水眄兰情，总平生稀见。

这是我望着帕拉贡的一杯一碟时，产生的与之相关感情时的共鸣。我几乎是确定的，那些盛开的花朵，即便它只是艺术家手绘出来的假花儿，而花心处流露出来的艺术家的情感，是与我有碰撞的。

我差不多觉得这会儿的自己可以飞进艺术家的情怀之中……寻找我想象中的乱七八糟的飞起来的假想。

假想飞向窗外。

我是养不活任何花朵的人，但这并未影响我喜欢花朵。喜欢花朵在没有根基的情况下，落在我家后院的草坪上，我任它们肆意。

土壤肥沃，草坪下的土壤肥沃，但花朵只是落在了肥沃之上。我几乎也是确定的，它们的艳丽等不到第二天的雨露来。

夜色催更，清尘收露，小曲幽坊月暗。

冬令时让夜晚来得格外早，五点多的天就开始接近暗色。蓝天就像穿着半身裙，一半的亮色点缀上半部分，下半部分的靓丽内容全靠自己内心的涌动。

拜星月慢。怎奈向，一缕相思，隔溪山不断。

我庆幸，帕拉贡的杯心的花朵，与托盘中的花朵，不会随着天色的暗淡而与我疏散疏远疏离。更近一点，请离我更近一点。

我倒上一杯白葡萄酒，站在帕拉贡的一杯一碟的前面。让我把心中的这首诗读完整。

夜色催更，清尘收露，小曲幽坊月暗。竹槛灯窗，识秋娘庭院。笑相遇，似觉琼枝玉树相倚，暖日明霞光烂。水盼兰情，总平生稀见。画图中，旧识春风面。谁知道，自到瑶台畔。眷恋雨润云温，苦惊风吹散。念荒寒，寄宿无人馆，重门闭，败壁秋虫叹。怎奈何，一缕相思，隔溪山不断。

治愈心。