【新起点律师事务所专栏 】同居年代，你签同居协议了么？

同居，已然成为这个时代普遍甚至流行的一种生活方式。都市男女一边享受亲密无间的爱情，一边保持随时撤退的自由。

然而，两个人好的时候一切都好，分开的时候可就不那么简单了。很多人并没有意识到，有朝一日分手的时候，不同于婚姻，法律对同居关系保护的程度是非常有限的。比如在财产分割方面，同居伴侣，与结婚夫妻截然不同，不享有安省家庭法法定的财产权利。通常，家具、家庭财产与其它财产归属其购买者。同居伴侣也没有分享其带入同居关系的财产之增值部分的权利。

如果您为同居伴侣购买的财产做出了经济贡献，但是产权在对方名下，该怎么办？对于同居伴侣，在双方没有签署有效同居协议的情况下，如想分享登记在对方名下的财产，只能向法院起诉对方不当得利（Unjust Enrichment），通过回归信托（resulting trust）和推定信托（constructive trust）争取自己的经济利益。

大家都知道在加拿大打官司程序漫长，且耗费精力、财力。除事后司法诉讼外，是否有其他方式有效保护当事人的合法权益呢？同居伴侣可签署一份同居协议（Cohabitation Agreement）以保护各自的权利。同居协议是双方在意思表示真实、自愿平等的基础上签订的协议。同居协议可清楚地阐明同居伴侣双方对财务和家庭安排的期望。它可以写明谁拥有在你们同居期间所购物品的所有权。它可以规定在同居关系终结时需支付多少赡养费，以及你们的财产应如何分割。它还可写明在同居关系终结时谁必须搬离住宅等等。

为保证同居协议的有效性，在签署同居协议前，同居伴侣应彼此向对方披露财务信息，咨询各自的律师并获得独立法律意见（Independent legal advice）。如双方未披露财务信息，该同居协议有可能会受到有效性挑战，以及被法院推翻或变更。

同时，对于同居协议的签署，安省家庭法规定了程序性要求。同居伴侣必须在证人前签署同居协议，以使其具有法律效力。该证人也必须在这份协议上签字。一旦签署了同居协议，同居伴侣必须遵守其规定。如果同居伴侣中的一方对协议不满意或有异议，可以友好协商对协议进行修改。任何修改必须是书面的，并需要在证人前签字。

尽管有很多人认为在开始一段关系前“签协议”有伤感情，但是越来越多的同居伴侣理性选择签署同居协议。例如个人财产或收入悬殊的同居伴侣越来越倾向于签署同居协议。很多同居伴侣在共同购买房产前均会签署同居协议，对于首付、按揭还款比例以及分手时产权分配比例进行有效约定。大家“先小人后君子”，明言在先，从而可以避免后续的纷争与官司。此外，同居关系一旦破裂，女性往往更容易成为受害者，因此签署一份有效保护自身合法权益的同居协议是非常必要的。

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